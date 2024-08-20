Родная дочь Брэда Питта официально избавилась от фамилии отца

Девушка подала документы на смену фамилии, как только ей исполнилось 18 лет. Она сама наняла и оплатила адвоката для решения этого вопроса.

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18-летняя Шайло, первая биологическая дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от фамилии отца в своих документах, сообщает TMZ.

По информации таблоида, официального слушания по поводу смены имени не проводилось, а ходатайство было удовлетворено 19 августа, согласно официальным судебным документам.

О том, чтобы избавиться от части "Питт" в своей фамилии, Шайло думала четыре года. В июле девушка разместила в газете объявление о смене фамилии, что является стандартным шагом перед тем, как суд одобрит изменения. В уведомлении также говорилось, что любой, у кого есть возражения против ходатайства, должен явиться в суд.

Чтобы решить этот вопрос, Шайло как только достигла совершеннолетия, наняла адвоката и сама заплатила ему. Таким образом Анджелина Джоли не причастна к решению и действиям дочери.

Бывшие супруги долго боролись за опеку над детьми, пока в 2021 году Питт не получил 50%. Однако она была отменена в апелляции.

Знаменитый актер был очень расстроен решением дочери, поскольку верил, что им удастся наладить отношения. Он даже обустроил для нее в своем доме танцевальную студию и скейт парк, а также посылал за ней машину с водителем. Одно время девушка даже намеревалась переехать к отцу, но потом передумала.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли сделала новое заявление о Брэде Питте.