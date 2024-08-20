Рідна донька Бреда Пітта офіційно позбулася прізвища батька

Дівчина подала документи на зміну прізвища, щойно їй виповнилося 18 років. Вона сама найняла й оплатила адвоката для вирішення цього питання.

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18-річна Шайло, перша біологічна дочка акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, офіційно відмовилася від прізвища батька у своїх документах, повідомляє TMZ.

За інформацією таблоїда, офіційного слухання щодо зміни імені не проводили, а клопотання було задоволено 19 серпня, згідно з офіційними судовими документами.

Про те, щоб позбутися частини "Пітт" у своєму прізвищі, Шайло думала чотири роки. У липні дівчина розмістила в газеті оголошення про зміну прізвища, що є стандартним кроком перед тим, як суд схвалить зміни. У повідомленні також йшлося про те, що будь-хто, хто має заперечення проти клопотання, має з'явитися до суду.

Щоб вирішити це питання, Шайло щойно досягла повноліття, найняла адвоката і сама заплатила йому. Отже, Анджеліна Джолі не причетна до рішення і дій доньки.

Колишнє подружжя довго боролося за опіку над дітьми, поки 2021 року Пітт не отримав 50%. Однак її було скасовано в апеляції.

Знаменитий актор був дуже засмучений рішенням доньки, оскільки вірив, що їм вдасться налагодити стосунки. Він навіть облаштував для неї у своєму будинку танцювальну студію і скейт-парк, а також посилав за нею машину з водієм. Свого часу дівчина навіть мала намір переїхати до батька, але потім передумала.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі зробила нову заяву про Бреда Пітта.