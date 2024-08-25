Дочь Анджелины Джоли продемонстрировала свой талант (фото)
Недавно девушка официально отказалась от фамилии Брэда Питта. Теперь она продолжает заниматься любимым делом.
18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло продемонстрировала свои танцевальные движения. Хореограф Колани Маркс опубликовал в Instagram видео, пишет Daily Mail.
Его ученица танцевала под трек Capella Grey, Jaewon и Young M.A., Fly S**t.
Учитель похвалил Шайло и удивился ее "растущей" уверенности.
"Я смотрел это столько раз, и уверенность растет и укрепляется! Продолжай @sh1lohj, я так горжусь", — написал Маркс.
На видео дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта двигалась под музыку в черном спортивном костюме и светлых кроссовках.
Ранее хореограф рассказал, что он тренировал Шайло несколько лет, и они познакомились, когда девушка посещала уроки в Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе.
Они не обсуждают знаменитую семью Шайло.
Видео дочери звездных экс-супругов появилось в сети после того, как стало известно, что Шайло официально отказалась от фамилии Брэда Питта.
Шайло наняла и оплатила собственного адвоката, когда подала заявление об отказе в свой 18-й день рождения в мае. Теперь ее полное имя — Шайло Нувель Джоли.
TMZ сообщили, что официальных слушаний по смене фамилии не было — ходатайство было удовлетворено согласно документам суда.
"Шайло поражает людей своим интеллектом. Она много знает об искусстве и архитектуре от своего отца, а в гуманитарных вопросах разбирается благодаря маме", — рассказывал инсайдер.
Напомним, Брэд Питт расстроен из-за решения дочери.
Также Фокус писал о том, как Шайло просила родителей помириться.