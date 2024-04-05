Как мама и папа: Шайло Джоли-Питт хочет работать в киноиндустрии

Инсайдеры отмечают, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта поражает своим интеллектом. И интересуется кинематографом.

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Шайло Джоли-Питт – дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли 27 мая исполняется 18 лет. И с самого своего рождения девочка была в центре внимания. Сейчас она уже задумывается о своем будущем, и не исключено, что она пойдет по стопам отца и матери. Об этом пишет Life & Style.

"Шайло поражает людей своим интеллектом. Она много знает об искусстве и архитектуре от своего отца, а в гуманитарных вопросах разбирается благодаря маме", — отметил инсайдер.

Шайло, которой 27 мая исполнится 18 лет, оказалась в центре внимания после того, как Джоли родила ее в 2006 году в Свакопмунде, Намибия. Это была вынужденная мера. Папарацци пытались выследить беременную Джоли. Так что Анджелина с супругом уехали в Намибию, где были приняты беспрецедентные меры безопасности. Шайло Нувель появилась на свет в результате кесарева сечения. Позже Питт и Джоли продали снимки дочери журналам "People" и "Hello!" за рекордные 10 миллионов долларов, что сделало фотографии самыми дорогими снимками знаменитости в мировой истории. Деньги были пожертвованы на благотворительность.

Шайло стала первым биологическим ребенком Джоли и Питта. В семье к тому моменту уже были приемные дети Мэддокс и Захара. Через год пара усыновила трехлетнего Пакса, а в 2008 году родились близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

С ранних лет Шайло снималась в фильмах, в том числе со своим знаменитым отцом. Она была еще ребенком, когда снялась вместе с Питтом в фильме 2008 года "Загадочная история Бенджамина Баттона", а затем озвучила Шуай Шуай в фильме "Кунг-фу Панда 3" 2016 года.

Шайло в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона" Фото: Скриншот

Шайло, похоже, также проявляет интерес к гуманитарной деятельности Джоли, когда она не находится рядом с матерью на торжественных мероприятиях . В 2012 году Шайло присоединилась к своей 48-летней маме в Боснии на кинофестивале в Сараево, а в 2018 году она и сестра Захара присоединились к Джоли, чтобы встретиться с сирийскими беженцами во время поездки УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев) в лагерь беженцев Затаари в Иордании.

Тем не менее по словам инсайдеров, Шайло — "самый практичный подросток, которого вы когда-либо встречали".

"Она скромная, сочувствует нуждающимся людям и мудра не по годам. Большая часть этой заслуги принадлежит Брэду и Энджи. Они пытались дать ей нормальное детство и сделать так, чтобы она чувствовала себя защищенной", — отметил инсайдер.

Шайло с матерью Фото: Getty Images

Другой источник отметил, что Шайло также "видит себя работающей за кулисами в Голливуде, продюсируя, как ее отец, или режиссируя, как ее мама".

"Она объездила весь мир и уже многое испытала, поэтому ее опыт и наблюдения действительно могут принести пользу", — отметил инсайдер.

Несмотря на то, что она узнала от мамы и папы, Шайло все еще чувствует себя "пойманной", когда дело доходит до продолжающейся юридической войны Питта и Джоли за их французскую винодельню Château Miraval.

Тем не менее "она предпочла не принимать чью-либо сторону", — сказал источник, добавив, что она не отдает предпочтения ни одному из родителей, как некоторые из ее братьев и сестер. "Она видела обе точки зрения, не осуждая ни одну из них".

Впрочем, недавно стало известно, что Шайло Джоли-Питт приняла решение переехать в роскошное поместье своего отца, Брэда Питта. Девушка будет жить в имении Los Feliz стоимость которого 8,3 миллиона долларов.

Что обусловило такое решение девушки точно не известно, однако источники утверждают, что это никак не связано с конфликтами между дочерью и матерью.