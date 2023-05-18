Шайло Джоли-Питт встречается с таинственным бойфрендом

Но его имя фанаты возможно и не узнают, потому что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта ревностно охраняет свою личную жизнь.

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16-летняя Шайло Джоли-Питт, старший биологический ребенок актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли встречается с таинственным бойфрендом. Об этом пишет The News.

Однако девушка, которая еще до рождения была предметом охоты папарацци, тщательно скрывает все подробности о своей личной жизни. Ведь, напомним, она появилась на свет в Намибии, где были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Питту и Джоли удалось скрыться от журналистов и позже они продали фото маленькой Шайло, чье имя означает "мирная" за 10 миллионов долларов изданиям People и Hello!, установив рекорд.

Также на Шайло повлиял развод ее родителей, который до сих пор официально не завершился. Так что она крайне осторожна и про ее бойфренда неизвестно ничего.

Впрочем, инсайдеры выяснили, что Шайло требуется одобрение матери, когда она заводит с кем-то серьезные отношения.

Анджелина Джоли с дочками Захарой и Шайло Фото: Getty Images

Теперь, Шайло встречается с кем-то, но делает это "сдержанно", чтобы не попасть в новости, как ее родители, чья личная жизнь, а затем горький развод обсуждались всеми таблоидами.

"Она держит свою личную жизнь в секрете. Но она очень общительная. И она уже не маленькая девочка, она будто выросла за одну ночь", — отметил инсайдер.

Питт и Джоли, которые также являются родителями Мэддокса, Пакса, Захары, Нокса и Вивьен, встречались 12 лет, прежде чем пожениться. Однако пара рассталась всего через два года после свадьбы.

Джоли обвинила Питта в физическом нападении на нее и их детей во время их печально известного полета в 2016 году.

Брэд Питт сейчас встречается с дизайнером Инес де Рамон, а Анджелину Джоли подозревали в романе с молодым ирландским актером Полом Мескалем.

После ее видели в компании миллиардера из семьи Ротшильдов, но оказалось, что Дэвид Майер счастливо женат на украинке.