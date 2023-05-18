Шайло Джолі-Пітт зустрічається з таємничим бойфрендом

Але його ім'я фанати можливо і не дізнаються, тому що дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта ревно охороняє своє особисте життя.

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16-річна Шайло Джолі-Пітт, старша біологічна дитина акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі зустрічається з таємничим бойфрендом. Про це пише The News.

Однак дівчина, яка ще до народження була предметом полювання на папараці, ретельно приховує всі подробиці про своє особисте життя. Адже, нагадаємо, вона з'явилася на світ у Намібії, де були вжиті безпрецедентні заходи безпеки. Пітту та Джолі вдалося втекти від журналістів і пізніше вони продали фото маленької Шайло, чиє ім'я означає "мирна" за 10 мільйонів доларів виданням People та Hello!, встановивши рекорд.

Також на Шайло вплинуло розлучення її батьків, яке досі офіційно не завершилося. Тож вона вкрай обережна і про її бойфренда невідомо нічого.

Втім, інсайдери з'ясували, що Шайло потрібне схвалення матері, коли вона заводить із кимось серйозні стосунки.

Анджеліна Джолі з доньками Захарою та Шайло Фото: Getty Images

Тепер, Шайло зустрічається з кимось, але робить це "стримано", щоб не потрапити в новини, як її батьки, чиє особисте життя, а потім гірке розлучення обговорювалися всіма таблоїдами.

"Вона тримає своє особисте життя в секреті. Але вона дуже товариська. І вона вже не маленька дівчинка, вона ніби виросла за одну ніч", — зазначив інсайдер.

Пітт та Джолі, які також є батьками Меддокса, Пакса, Захари, Нокса та Вів'єн, зустрічалися 12 років, перш ніж одружитися. Однак пара розлучилася лише через два роки після весілля.

Джолі звинуватила Пітта у фізичному нападі на неї та їхніх дітей під час їх сумнозвісного польоту у 2016 році.

Бред Пітт зараз зустрічається з дизайнером Інес де Рамон, а Анджеліну Джолі підозрювали у романі з молодим ірландським актором Полом Мескалем.

Після неї бачили в компанії мільярдера з родини Ротшильдів, але виявилося, що Девід Маєр щасливо одружений з українкою.