Бред Пітт представив свою нову подружку Інес де Рамон своїм дітям

Інсайдер повідомив, що Пітту "наплювати", що про це подумає його колишня дружина Анджеліна Джолі.

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Зважаючи на все, стосунки 59-річного Бреда Пітта і 29-річної Інес де Рамон перейшли на ту стадію, коли їх уже можна назвати серйозними. Актор навіть познайомив свою дівчину з більшістю своїх дітей. Про це пише Daily Mail.

Джерело, близьке до актора, розповіло, що він та Інес дуже близькі і Бред Пітт надає їй підтримку, адже зараз вона сама переживає розлучення із зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Веслі.

[ + – ] Інес де Рамон і Пол Веслі Фото: Getty

Пол Веслі подав на розлучення 17 лютого, через п'ять місяців після того, як стало відомо про їхній розрив. Зараз він попросив ЗМІ та шанувальників залишити їх із Інес у спокої. Причиною розлучення він назвав "непримиренні розбіжності".

А Бред Пітт усе ще перебуває в розпалі власного розлучення та боротьби за опіку з Анджеліною Джолі. Нагадаємо, розлучення колись найпопулярнішої пари Голлівуду триває вже сім років.

Бред Пітт почав зустрічатися з Інес де Рамон у листопаді 2022 року. За останні три місяці вони дуже зблизилися, зазначає інсайдер.

Він також повідомив, що Бред вже познайомив Інес із "більшістю" зі своїх шести дітей, яких він ділить із Анджеліною. І йому "наплювати", що подумає про це його колишня дружина.

[ + – ] Бред Пітт та Інес де Рамон

"Стосунки Бреда з Енджі були гучною катастрофою, а з Інес усе навпаки. У ній немає драми, і вона дуже стримана. І зараз Пітту начхати, що думає Енджі. Насправді він хоче, щоб вона знала, що він щасливий із іншою", — повідомило джерело, наголосивши, що думка колишнього чоловіка Інес Пітта теж не хвилює.

Утім, Пол Веслі недовго залишався самотнім. Наразі він зустрічається з 22-річною моделлю Наталі Цукерберг.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відомо про Інес де Рамон. Вона займається дизайном прикрас, і зараз її профіль в Instagram закритий.