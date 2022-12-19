Бред Пітт зустрічається з дизайнеркою прикрас. Що відомо про Інес де Рамон

Інес де Рамон раніше була одружена із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі.

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58-річний Бред Пітт, схоже, знайшов нове кохання. Актор таємно зустрічається із 29-річною Інес де Рамон. Про це пише People.

Інес – дизайнерка ювелірних прикрас та колишня дружина Пола Веслі, зірки серіалу "Щоденники вампіра". Пара була разом із 2018 року та розлучилася у вересні 2022 року.

[ + – ] Інес де Рамон (друга ліворуч), Пол Веслі та Ніна Добрев із подругою Фото: Instagram Paul Wesley

Пара не афішує своїх стосунків. Уперше про них заговорили у листопаді. Тоді Бред та Інес разом сходили на концерт Боно у Лос-Анджелесі 13 листопада. Причому повідомляється, що на концерт вони приїхали разом у машині Пітта. А додому Інес повіз охоронець актора.

До цього папараці кілька разів бачили Пітта та де Рамон в аеропорту, де вони обіймалися і очевидно насолоджувалися товариством одне одного. А нещодавно стало відомо, що актор привів свою нову подружку на вечірку з нагоди прем'єри фільму "Вавилон", де він зіграв одну з головних ролей. Це була їхня перша публічна поява разом. І вони чудово провели час.

[ + – ] Інес де Рамон на вечірці "Вавилона"

Анонімне джерело повідомило, що актор дуже серйозно захоплений своєю молодою подружкою, а Інес дуже подобається Пітт.

"Інес каже, що Бред дуже милий", — розповів інсайдер і додав, що пара планує зустріти разом Новий рік.

Інес де Рамон працює на ювелірний бренд Anita Ko. У її LinkedIn зазначено її посаду віцепрезидентки компанії. Вона познайомилася з Піттом через спільних друзів.

[ + – ] Бред Пітт та Інес де Рамон

Де Рамон – випускниця Женевського університету зі ступенем бакалавра ділового адміністрування. У її LinkedIn вказано, що вона говорить п'ятьма мовами: французькою, англійською, іспанською, німецькою та італійською. До роботи в Anita Ko у Лос-Анджелесі де Рамон чотири роки пропрацювала у відділі роздрібної торгівлі ювелірної компанії de GRISOGONO.

На користь того, що в Інес і Бред все серйозно свідчить і той факт, що де Рамон закрила свій Instagram.

Інше джерело, добре знайоме з Піттом, підтвердило, що пара зустрічається і дуже щаслива. Але він зазначив, що про серйозні стосунки поки не йдеться, але Бреду та Інес комфортно і весело одне з одним. І вони проводять багато часу.

"Інес весела та товариська. Їм дуже добре разом. Іноді вони зустрічаються удвох, а іноді зустрічаються з друзями", — повідомив він. Пітт навіть представив Інес своїй подрузі Сінді Кроуфорд.

Відколи Бред Пітт розлучився з Анджеліною Джолі, йому іноді приписують нові романи з іншими дівчатами. Але, зрештою, все це виявляється чутками. Так, нещодавно таблоїди писали про те, що Пітта має роман з Емілі Ратаковські, але з'ясувалося, що вони просто друзі.

Журналісти вважають, що актор приховує нові романи від ЗМІ, бо продовжує конфліктувати з Анджеліною Джолі. Та нещодавно звинуватила його в домашньому насильстві й актор побоюється, що вона може заборонити йому бачитися з дітьми.