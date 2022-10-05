Анджеліна Джолі у новому позові стверджує, що Бред Пітт душив і штовхав їхніх дітей

Джолі подала проти колишнього чоловіка зустрічний позов про домашнє насильство.

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У Голлівуді назріває черговий галасливий і скандальний судовий розгляд. Анджеліна Джолі подала проти Бреда Пітта зустрічний позов у рамках розгляду про продаж виноробні Шато Міраваль і звинуватила його в домашньому насильстві. Про це пише New York Times.

Адвокати Джолі вже заявили, що актриса не хотіла виносити цей інцидент, який стався на борту приватного літака у 2016 році назагал, але Пітт змусив її, подавши позов через продаж її частини маєтку та виноробні. Бред Пітт стверджує, що вони мали неписану угоду про те, що вони продовжуватимуть спільно володіти маєтком, і подав на неї до суду за його продаж.

У новому позові актриси стверджується, що у 2016 році, коли вони летіли на борту приватного літака з Франції до Каліфорнії, Бред Пітт учинив п'яний бешкет. Він душив одного з їхніх шести дітей, іншого штовхнув, а її саму облив пивом, схопив за волосся і вдарив об стіну. Вона отримала травми ліктя та спини. І через п'ять днів після фатального польоту подала на розлучення.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Elle

Джолі сказала, що шлюбу "настав кінець" під час польоту 14 вересня 2016 року.

У судових документах йдеться, що "під час довгого нічного перельоту Пітт піддав Джолі та їхніх дітей фізичному та емоційному насильству, яким тоді було від 8 до 15 років".

Джолі докладно описала події, що відбувалися на борту літака. За її словами, Пітт посварився з однією дитиною перед прибуттям в аеропорт, а коли Анджеліна Джолі запитала його в літаку про те, що сталося, він звинуватив її в тому, що вона надто "шанобливо" ставиться до дітей, і "словесно напав на неї".

А через 90 хвилин Пітт затяг її у ванну і почав на неї кричати.

"Пітт схопив Джолі за голову і струснув її, а потім схопив за плечі і знову струснув, перш ніж штовхнути у стіну ванної кімнати. Потім Пітт кілька разів ударив кулаком у стелю літака, що спонукало Джолі покинути ванну", — йдеться в позові.

Коли вона вийшла, то один із дітей запитав, чи все з Джолі гаразд.

"Пітт крикнув у відповідь: "Ні, матуся не в порядку" і почав ображати Анджеліну", — у позові стверджується, що Пітт кинувся на дитину, а вона почала їх захищати.

Щоб скинути дружину з себе, "Пітт відкинувся назад на сидіння літака, пошкодивши Джолі спину та лікоть".

Діти намагалися відтягнути батька від матері, і тоді він ударив одного з них, а другого почав душити.

"Деякі діти благали Пітта зупинитися. Усі вони були налякані. Багато хто плакав", — стверджується в позові.

До кінця польоту, "щоб уникнути гніву Бреда Пітта", Джолі та діти "сиділи мовчки і нерухомо під ковдрами".

Адвокати зазначають, що ніхто з них решту польоту не наважувався піти в туалет, тому що Пітт продовжував час від часу на них кричати.

"У якийсь момент він облив Анджеліну Джолі пивом, потім облив дітей пивом і червоним вином. Коли Пітт нарешті вгамувався і заснув — сім'я змогла відчути себе спокійно.

Приземлившись, Джолі розбудила його і сказала, що вони з дітьми їдуть до готелю, а не додому. І скандал спалахнув з новою силою. Адвокати стверджують, що він 20 хвилин не давав сім'ї вийти з літака і поступився лише коли один із дітей попросив його відійти. Але за дверима літака Бред Пітт знову розлютився, застосував фізичну силу до однієї дитини, і тряс Джолі, поки діти не стали благати, щоб він не робив їй боляче.

"Він відпустив Джолі, але потім назвав її "сукою", перш ніж додати: "Та пішла ти, пішли ви всі".

Було розпочато розслідування, але жодних звинувачень так і не було висунуто.

Через сім місяців, у квітні 2022 року, Джолі під псевдонімом "Джейн Доу" подала до суду на ФБР, намагаючись з'ясувати, чому розслідування було припинено.

Щодо виноробні Шато Міраваль, з нею виявилося також все непросто. Анджеліна Джолі та Бред Пітт, познайомившись у 2005 році, купили виноробню із замком Chateau Miraval у 2008 році.

[ + – ] Бред Пітт на виноробні Шато Міраваль Фото: Wine Spectator

Їхні представники обговорювали підписання угоди, в якій викладалися умови поділу власності у разі розлучення пари. Але Пітт заявив, що "дві розумні людини не повинні укладати таку угоду".

Від цієї ідеї відмовилися і в серпні 2014 року пара одружилася у замку.

У своєму зустрічному позові Анджеліна Джолі стверджує, що Пітт не радився з нею щодо розвитку маєтку та встановлення п'ятого басейну вартістю один мільйон євро.

Але вона сказала, що тоді не заперечувала.

"Джолі завжди брала активну участь у проєктуванні будь-якого будинку, в якому вона жила. І вони хотіли зробити те саме і з Шато Міраваль. Але Пітт прагнув творчого контролю, що відповідає його власному смаку та баченню", — стверджують адвокати актриси.

Так що він встановив п'ятий басейн і чотири рази перебудовував сходи, а коли Джолі сумнівалася у правильності його рішення, він захищав проєкти як "критично важливі для його бачення замку".

[ + – ] Виноробня Шато Мираваль Фото: Скриншот

Зараз вартість Шато Міраваль оцінюють у 164 мільйони доларів.

І після розлучення, коли Пітт намагався зміцнити контроль над виноробнею, вона звинуватила колишнього чоловіка, що він витісняє її з бізнесу та використовує прибутки для фінансування своїх власних проєктів.

До 2019 року Джолі дійшла висновку, що продовжувати спільний бізнес із колишнім чоловіком неможливо і ухвалила рішення продати свою частину маєтку та виноробні. Пітт, як відомо, був обурений цим і подав позов.

Пітт стверджував, що Джолі в односторонньому порядку продала свою частку багатонаціональному гіганту напоїв Stoli, але Джолі у вівторок заявила, що запропонувала Пітту шанс викупити її.

Вона сказала, що було укладено угоду на 54,5 мільйона доларів із продажу її частки Пітту, але він відмовився, коли вона подала заяви про насильство.

Нагадаємо, свою частину виноробні Анджеліна Джолі продала російському олігарху Юрію Шефлеру.