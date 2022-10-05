Анджелина Джоли в новом иске утверждает, что Брэд Питт душил и толкал их детей

Джоли подала против бывшего мужа встречный иск о домашнем насилии.

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В Голливуде намечается очередное шумное и скандальное судебное разбирательство. Анджелина Джоли подала против Брэда Питта встречный иск в рамках разбирательства о продаже винодельни Шато Мираваль, и обвинила его в домашнем насилии. Об этом пишет New York Times.

Адвокаты Джоли уже заявили, что актриса не хотела выносить этот инцидент, который произошел на борту частного самолета в 2016 году на всеобщее обозрение, но Питт вынудил ее, подав иск из-за продажи ее части имения и винодельни. Брэд Питт утверждает, что у них было неписаное соглашение о том, что они будут продолжать совместно владеть поместьем, и подал на нее в суд за его продажу.

В новом иске актрисы утверждается, что в 2016 году, когда они летели на борту частного самолета из Франции в Калифорнию, Брэд Питт учинил пьяный дебош. Он душил одного из их шести детей, другого толкнул, а ее саму облил пивом, схватил за волосы и ударил о стену. Она получила травмы локтя и спины. И через пять дней после рокового полета подала на развод.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Elle

Джоли сказала, что браку "пришел конец" во время полета 14 сентября 2016 года.

В судебных документах говорится, что "во время долгого ночного перелета Питт подвергал Джоли и их детей физическому и эмоциональному насилию, которым тогда было от 8 до 15 лет".

Джоли подробно описала события, которые происходили на борту самолета. По ее словам, Питт поругался с одним из детей перед прибытием в аэропорт, а когда Анджелина Джоли спросила его в самолете о том, что произошло, он обвинил ее в том, что она слишком "почтительно" относится к детям, и "словесно напал на нее".

А через 90 минут Питт затащил ее в ванную и начал на нее кричать.

"Питт схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной. Затем Питт несколько раз ударил кулаком в потолок самолета, что побудило Джоли покинуть ванную", — говорится в иске.

Когда она вышла, то один из детей спросил, все ли с Джоли в порядке.

"Питт крикнул в ответ: "Нет, мамочка не в порядке" и начал оскорблять Анджелину", — в иске утверждается, что Питт бросился на ребенка, а она стала его защищать.

Чтобы сбросить жену с себя, "Питт откинулся назад на сиденья самолета, повредив Джоли спину и локоть".

Дети пытались оттащить отца от матери, и тогда он ударил одного из них, а второго принялся душить.

"Некоторые дети умоляли Питта остановиться. Все они были напуганы. Многие плакали", — утверждается в иске.

Остаток полета, "чтобы избежать гнева Брэда Питта", Джоли и дети "сидели молча и неподвижно под одеялами".

Адвокаты отмечают, что никто из них до конца полета не осмеливался пойти в туалет, потому что Питт продолжал время от времени на них орать.

"В какой-то момент он облил Анджелину Джоли пивом, потом облил детей пивом и красным вином. Когда Питт наконец утихомирился и заснул – семья смогла почувствовать себя спокойно.

Приземлившись, Джоли разбудила его и сказала, что они с детьми едут в отель, а не домой. И скандал разгорелся с новой силой. Адвокаты утверждают, что он 20 минут не давал семье выйти из самолета и уступил, только когда один из детей попросил его отойти. Но за дверью самолета Брэд Питт снова взбесился, применил физическую силу к одному из их детей, и тряс Джоли, пока дети не стали умолять, чтобы он не делал ей больно.

"Он отпустил Джоли, но затем назвал ее "сукой", прежде чем добавить: "Да пошлал ты, пошли вы все".

Было начато расследование, но никаких обвинений так и не было предъявлено.

Семь месяцев спустя, в апреле 2022 года, Джоли под псевдонимом "Джейн Доу" подала в суд на ФБР, пытаясь выяснить, почему расследование было прекращено.

Что касается винодельни Шато Мираваль, с ней оказалось также все непросто. Анджелина Джоли и Брэд Питт, познакомившись в 2005 году, купили винодельню с замком Chateau Miraval в 2008 году.

[ + – ] Брэд Питт на винодельне Шато Мираваль Фото: Wine Spectator

Их представители обсуждали подписание соглашения, в котором излагались условия раздела собственности в случае развода пары. Но Питт заявил, что "два разумных человека не должны заключать такое соглашение".

От этой идеи отказались и в августе 2014 года пара поженилась в замке.

В своем встречном иске Анджелина Джоли утверждает, что Питт не советовался с ней по поводу развития поместья и установки пятого бассейна стоимостью один миллион евро.

Но она сказала, что тогда не возражала.

"Джоли всегда принимала активное участие в проектировании любого дома, в котором она жила. И они хотели сделать то же самое и с Шато Мираваль. Но Питт стремился к творческому контролю, соответствующему его собственному вкусу и видению", — утверждают адвокаты актрисы.

Так что он установил пятый бассейн и четыре раза перестраивал лестницу, а когда Джоли сомневалась в правильности его решения, он защищал проекты, как "критически важные для его видения замка".

[ + – ] Винодельня Шато Мираваль Фото: Скриншот

Сейчас стоимость Шато Мираваль оценивают в 164 миллиона долларов.

И после развода, когда Питт пытался укрепить контроль над винодельней, она обвинила бывшего мужа, что он вытесняет ее из бизнеса и использует доходы для финансирования своих собственных проектов.

К 2019 году Джоли пришла к выводу, что продолжать совместный бизнес с бывшим мужем невозможно и приняла решение продать свою часть имения и винодельни. Питт, как известно, был возмущен и подал иск.

Питт утверждал, что Джоли в одностороннем порядке продала свою долю многонациональному гиганту напитков Stoli, но Джоли во вторник заявила, что предложила Питту шанс выкупить ее.

Она сказала, что была заключена сделка на 54,5 миллиона долларов по продаже ее доли Питту, но он отказался, когда она подала заявления о насилии.

Напомним, свою часть винодельни Анджелина Джоли продала российскому олигарху Юрию Шефлеру.