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Брэд Питт подал на Джоли в суд из-за тайной сделки с российским олигархом

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Chateau Miraval, брэд питт, шато мираваль, вино мираваль, анджелина джоли, юрий шефлер
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли продала долю в их общей винодельне миллиардеру Юрию Шефлеру

Актер Брэд Питт обвинил бывшую жену Анджелину Джоли в тайной продаже российскому олигарху доли в совместной винодельне. И подал иск в суд. Об этом сообщает издание TMZ.

Питт и Джоли приобрели поместье Шато Мираваль в деревне Корренс во Франции в 2008 году. Поместье занимает 500 гектаров, кроме старинного дома здесь также находятся оливковые рощи, виноградники и винодельня.

С 1970 года поместье принадлежало известному композитору и джазовому пианисту Жаку Луисье. Жак оборудовал тут звукозаписывающую студию и именно тут частенько бывали такие звезды, как Pink Floyd, Стинг, Шаде, The Cranberries и The Gipsy Kings.

Chateau Miraval, брэд питт, шато мираваль, вино мираваль, анджелина джоли, юрий шефлер
Шато Мираваль - поместье Джоли и Питта в Провансе
Фото: Скриншот

В 2008 году поместье приобрели Джоли и Питт, превратив его в летнюю резиденцию, и вложили в него немало денег. По слухам – около 12 миллионов долларов.

Но дело того стоило, в 2013 году сухое розовое вино Miraval вошло в список "100 лучших вин года". Стоит оно от 700 до 4000 гривен.

Chateau Miraval, брэд питт, шато мираваль, вино мираваль, анджелина джоли, юрий шефлер
Брэд Питт на винограднике Chateau Miraval
Фото: Wine Spectator

С 2012 года Питт и Джоли сотрудничали с Famille Perrin — одной из ведущих французских винодельческих семей.

После того, как Брэд и Анджелина решили развестись, он позволил ей продать свою долю, но при одном условии — он лично должен одобрить кандидатуру нового покупателя.

А сейчас актер узнал, что Tenute del Mondo, дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, без его ведома приобрела долю Джоли в винодельне. Теперь актер требует аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию за нанесенный ущерб.

"К сожалению, это еще один пример того, как тот же человек пренебрегает своими юридическими и этическими обязательствами. Тем самым она нарушила права единственного человека, который вложил деньги и пот в успех компании. Она продала семейный дом и бизнес стороннему конкуренту. Она ищет возврата инвестиций, которых она не делала, и прибыли, которую она не заработала", — заявили представители Питта.

Chateau Miraval, брэд питт, шато мираваль, вино мираваль, анджелина джоли, юрий шефлер
Брэд Питт на винограднике Chateau Miraval
Фото: Wine Spectator

Напомним, звездная пара решила развестись в 2016 году после 12 лет отношений и двух лет брака. Бракоразводный процесс продолжается больше пяти лет из-за того, что бывшие супруги судятся из-за опеки над детьми. У пары шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Юрий Шефлер – известный российский миллиардер, владеет компанией S.P.I. Group, которая занимается производством и продажей спиртных напитков, таких, как "Черный рижский бальзам" и водка "Столичная". В 2002 году Шефлер покинул РФ, когда его объявили в уголовный розыск, и с той поры на родину не возвращался и получил британское гражданство.