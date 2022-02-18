Брэд Питт подал на Джоли в суд из-за тайной сделки с российским олигархом

Анджелина Джоли продала долю в их общей винодельне миллиардеру Юрию Шефлеру

Актер Брэд Питт обвинил бывшую жену Анджелину Джоли в тайной продаже российскому олигарху доли в совместной винодельне. И подал иск в суд. Об этом сообщает издание TMZ.

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Питт и Джоли приобрели поместье Шато Мираваль в деревне Корренс во Франции в 2008 году. Поместье занимает 500 гектаров, кроме старинного дома здесь также находятся оливковые рощи, виноградники и винодельня.

С 1970 года поместье принадлежало известному композитору и джазовому пианисту Жаку Луисье. Жак оборудовал тут звукозаписывающую студию и именно тут частенько бывали такие звезды, как Pink Floyd, Стинг, Шаде, The Cranberries и The Gipsy Kings.

[ + – ] Шато Мираваль - поместье Джоли и Питта в Провансе Фото: Скриншот

В 2008 году поместье приобрели Джоли и Питт, превратив его в летнюю резиденцию, и вложили в него немало денег. По слухам – около 12 миллионов долларов.

Но дело того стоило, в 2013 году сухое розовое вино Miraval вошло в список "100 лучших вин года". Стоит оно от 700 до 4000 гривен.

[ + – ] Брэд Питт на винограднике Chateau Miraval Фото: Wine Spectator

С 2012 года Питт и Джоли сотрудничали с Famille Perrin — одной из ведущих французских винодельческих семей.

После того, как Брэд и Анджелина решили развестись, он позволил ей продать свою долю, но при одном условии — он лично должен одобрить кандидатуру нового покупателя.

А сейчас актер узнал, что Tenute del Mondo, дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, без его ведома приобрела долю Джоли в винодельне. Теперь актер требует аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию за нанесенный ущерб.

"К сожалению, это еще один пример того, как тот же человек пренебрегает своими юридическими и этическими обязательствами. Тем самым она нарушила права единственного человека, который вложил деньги и пот в успех компании. Она продала семейный дом и бизнес стороннему конкуренту. Она ищет возврата инвестиций, которых она не делала, и прибыли, которую она не заработала", — заявили представители Питта.

[ + – ] Брэд Питт на винограднике Chateau Miraval Фото: Wine Spectator

Напомним, звездная пара решила развестись в 2016 году после 12 лет отношений и двух лет брака. Бракоразводный процесс продолжается больше пяти лет из-за того, что бывшие супруги судятся из-за опеки над детьми. У пары шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Юрий Шефлер – известный российский миллиардер, владеет компанией S.P.I. Group, которая занимается производством и продажей спиртных напитков, таких, как "Черный рижский бальзам" и водка "Столичная". В 2002 году Шефлер покинул РФ, когда его объявили в уголовный розыск, и с той поры на родину не возвращался и получил британское гражданство.