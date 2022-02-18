Бред Пітт подав на Джолі до суду через таємну угоду з російським олігархом

Анджеліна Джолі продала частку в їхній спільній виноробні мільярдеру Юрію Шефлеру

Актор Бред Пітт звинуватив колишню дружину Анджеліну Джолі в таємному продажу російському олігарху частки в спільній виноробні. І подав позов до суду. Про це повідомляє TMZ.

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Пітт і Джолі придбали маєток Шато Міраваль у селі Корренс у Франції у 2008 році. Маєток займає 500 гектарів, крім старовинного будинку тут також знаходяться оливкові гаї, виноградники та виноробня.

З 1970 року маєток належав відомому композитору та джазовому піаністу Жаку Лусьє. Жак обладнав тут звукозаписну студію і саме тут часто бували такі зірки, як Pink Floyd, Стінг, Шаде, The Cranberries і The Gipsy Kings.

[ + – ] Шато Міраваль — маєток Джолі та Пітта в Провансі Фото: Скриншот

У 2008 році маєток придбали Джолі та Пітт, перетворивши його на літню резиденцію, і вклали в нього чимало грошей. З чуток – близько 12 мільйонів доларів.

Але справа того коштувала, у 2013 році сухе рожеве вино Miraval увійшло до списку "100 найкращих вин року". Коштує воно від 700 до 4000 гривень.

[ + – ] Бред Пітт на винограднику Chateau Miraval Фото: Wine Spectator

З 2012 року Пітт та Джолі співпрацювали з Famille Perrin – однією з провідних французьких виноробних сімей.

Після того, як Бред і Анджеліна вирішили розлучитися, він дозволив їй продати свою частку, але за однієї умови він — особисто повинен схвалити кандидатуру нового покупця.

А зараз актор дізнався, що Tenute del Mondo, дочірня компанія Stoli Group, що належить російському бізнесменові Юрію Шефлеру, без його відома придбала частку Джолі у виноробні. Тепер актор вимагає анулювати угоду та виплатити йому компенсацію за завдану шкоду.

"На жаль, це ще один приклад того, як та ж людина нехтує своїми юридичними та етичними зобов'язаннями. Так вона порушила права єдиної людини, яка вклала гроші та піт в успіх компанії. Вона продала сімейний будинок та бізнес сторонньому конкуренту. Вона шукає повернення інвестицій, яких вона не робила, та прибутку, якого вона не заробила", — заявили представники Пітта.

[ + – ] Бред Пітт на винограднику Chateau Miraval Фото: Wine Spectator

Нагадаємо, зіркова пара вирішила розлучитися у 2016 році після 12 років стосунків та двох років шлюбу. Шлюбний процес триває понад п'ять років через те, що колишнє подружжя судиться через опіку над дітьми. В пари шестеро дітей: 19-річний Медокс, 16-річний Пакс, 15-річна Захара, 14-річна Шайло та 12-річні близнюки Вів'єн та Нокс.

Юрій Шефлер – відомий російський мільярдер, володіє компанією SPI Group, яка займається виробництвом та продажем спиртних напоїв, таких як "Чорний ризький бальзам" та горілка "Столична". У 2002 році Шефлер залишив РФ, коли його оголосили в кримінальний розшук, і з того часу на батьківщину не повертався й отримав британське громадянство.