Брэд Питт встречается с дизайнером украшений. Что известно о Инес де Рамон

Инес де Рамон ранее была замужем за звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.

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58-летний Брэд Питт, похоже, нашел новую любовь. Актер тайно встречается с 29-летней Инес де Рамон. Об этом пишет People.

Инес – дизайнер ювелирных украшений и бывшая жена Пола Уэсли, звезды сериала "Дневники вампира". Пара была вместе с 2018 года и рассталась в сентябре 2022 года.

[ + – ] Инес де Рамон (вторая слева), Пол Уэсли и Нина Добрев с подругой Фото: Instagram Paul Wesley

Пара не афиширует свои отношения. Впервые о них заговорили в ноябре. Тогда Брэд и Инес вместе сходили на концерт Боно в Лос-Анджелесе 13 ноября. Причем сообщается, что на концерт они приехали вместе в машине Питта. А домой Инес повез телохранитель актера.

До этого папарацци пару раз видели Питта и де Рамон в аэропорту, где они обнимались и явно наслаждались обществом друг друга. А недавно стало известно, что актер привел свою новую подружку на вечеринку по случаю премьеры фильма "Вавилон", где он сыграл одну из главных ролей. Это было их первое публичное появление вместе. И они отлично провели время.

[ + – ] Инес де Рамон на вечеринке "Вавилона"

Анонимный источник сообщил, что актер очень серьезно увлечен своей молодой подружкой, а Инес очень нравится Питт.

"Инес говорит, что Брэд очень милый", — рассказал инсайдер и добавил, что пара планирует встретить вместе Новый год.

Инес де Рамон работает на ювелирный бренд Anita Ko. В ее LinkedIn указана ее должность вице-президента компании. Она познакомилась с Питтом через общих друзей.

[ + – ] Брэд Питт и Инес де Рамон

Де Рамон — выпускница Женевского университета со степенью бакалавра делового администрирования. В ее LinkedIn указано, что она говорит на пяти языках: французском, английском, испанском, немецком и итальянском. До работы в Anita Ko в Лос-Анджелесе де Рамон четыре года проработал в отделе розничной торговли ювелирной компании de GRISOGONO.

В пользу того, что у Инес и Брэда все серьезно свидетельствует и тот факт, что де Рамон закрыла свой Instagram.

Другой источник, хорошо знакомый с Питтом, подтвердил, что пара встречается и очень счастлива. Но он отметил, что о серьезных отношениях пока речи не идет, но Брэду и Инес комфортно и весело друг с другом. И они проводят вместе много времени.

"Инес веселая и общительная. Им очень хорошо вместе. Иногда они встречаются вдвоем, а иногда встречаются с друзьями", — сообщил он. Питт даже представил Инес своей подруге Синди Кроуфорд.

С тех пор как Брэд Питт расстался с Анджелиной Джоли, ему иногда приписывают новые романы с другими девушками. Но, в итоге, все это оказывается слухами. Так, недавно таблоиды писали о том, что у Питта роман с Эмили Ратаковски, но оказалось, что они просто друзья.

Журналисты полагают, что актер скрывает свои новые романы от СМИ, потому что продолжает конфликтовать с Анджелиной Джоли. Та недавно обвинила его в домашнем насилии и актер опасается, что она может запретить ему видеться с детьми.