Брэд Питт представил свою новую подружку Инес де Рамон своим детям

Инсайдер сообщил, что Питту "плевать", что об этом подумает его бывшая жена Анджелина Джоли.

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Судя по всему, отношения 59-летнего Брэда Питта и 29-летней Инес де Рамон перешли на ту стадию, когда их уже можно назвать серьезными. Актер даже познакомил свою девушку с большинством своих детей. Об этом пишет Daily Mail.

Источник, близкий к актеру, рассказал, что он и Инес очень близки и Брэд Питт оказывает ей поддержку, ведь сейчас она сама переживает развод со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

[ + – ] Инес де Рамон и Пол Уэсли Фото: Getty

Пол Уэсли подал на развод 17 февраля, через пять месяцев после того, как стало известно об их разрыве. И сейчас попросил СМИ и поклонников оставить их с Инес в покое. Причиной развода он назвал "непримиримые разногласия".

А Брэд Питт все еще находится в разгаре собственного развода и борьбе за опеку с Анджелиной Джоли. Напомним, развод когда-то самой популярной пары Голливуда длится уже семь лет.

Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон в ноябре 2022 года. И за последние три месяца они очень сблизились, отмечает инсайдер.

Он также сообщил, что Брэд уже познакомил Инес с "большинством" из своих шести детей, которых он делит с Анджелиной. И ему "плевать", что подумает об этом его бывшая жена.

[ + – ] Брэд Питт и Инес де Рамон

"Отношения Брэда с Энджи были громкой катастрофой, а с Инес все наоборот. В ней нет драмы и она очень сдержанная. И сейчас Питту наплевать, что думает Энджи. На самом деле он хочет, чтобы она знала, что он счастлив с другой", — сообщил источник, отметив, что мнение бывшего мужа Инес Питта тоже не волнует.

Впрочем, Пол Уэсли недолго оставался одиноким. Сейчас он встречается с 22-летней моделью Натали Цукерберг.

Напомним, ранее Фокус писал, что известно о Инес де Рамон. Она занимается дизайном украшений и сейчас ее профиль в Instagram закрыт.