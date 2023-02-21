Брэд Питт представил свою новую подружку Инес де Рамон своим детям
Инсайдер сообщил, что Питту "плевать", что об этом подумает его бывшая жена Анджелина Джоли.
Судя по всему, отношения 59-летнего Брэда Питта и 29-летней Инес де Рамон перешли на ту стадию, когда их уже можно назвать серьезными. Актер даже познакомил свою девушку с большинством своих детей. Об этом пишет Daily Mail.
Источник, близкий к актеру, рассказал, что он и Инес очень близки и Брэд Питт оказывает ей поддержку, ведь сейчас она сама переживает развод со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.
Пол Уэсли подал на развод 17 февраля, через пять месяцев после того, как стало известно об их разрыве. И сейчас попросил СМИ и поклонников оставить их с Инес в покое. Причиной развода он назвал "непримиримые разногласия".
А Брэд Питт все еще находится в разгаре собственного развода и борьбе за опеку с Анджелиной Джоли. Напомним, развод когда-то самой популярной пары Голливуда длится уже семь лет.
Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон в ноябре 2022 года. И за последние три месяца они очень сблизились, отмечает инсайдер.
Он также сообщил, что Брэд уже познакомил Инес с "большинством" из своих шести детей, которых он делит с Анджелиной. И ему "плевать", что подумает об этом его бывшая жена.
"Отношения Брэда с Энджи были громкой катастрофой, а с Инес все наоборот. В ней нет драмы и она очень сдержанная. И сейчас Питту наплевать, что думает Энджи. На самом деле он хочет, чтобы она знала, что он счастлив с другой", — сообщил источник, отметив, что мнение бывшего мужа Инес Питта тоже не волнует.
Впрочем, Пол Уэсли недолго оставался одиноким. Сейчас он встречается с 22-летней моделью Натали Цукерберг.
Напомним, ранее Фокус писал, что известно о Инес де Рамон. Она занимается дизайном украшений и сейчас ее профиль в Instagram закрыт.