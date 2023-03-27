Нова голлівудська пара: Анджеліну Джолі помітили у компанії бойфренда-мільярдера (фото)

Голлівудська зірка провела час із мільярдером Девідом Майєром де Ротшильдом.

Related video

47-річна американська актриса Анджеліна Джолі провела цілих три години, говорячи з мільярдером Девідом Майєром де Ротшильдом під час обіднього побачення в Малібу. Про це пише PageSix.

На фотографіях зірка "Малефісенти" посміхається, виходячи із популярного ресторану разом із 44-річним британським екологом.

На прогулянку Джолі одягла шикарну чорну сукню з вирізами, що підкреслюють її талію. Вона доповнила образ відповідними чорними туфлями на підборах та сонцезахисними окулярами.

Анджеліна Джолі та Девід Майєр де Ротшильд на побаченні

Папараці також сфотографували голлівудську актрису, коли вона йшла до своєї машини та відкидала назад волосся.

Анджеліна Джолі та Девід Майєр де Ротшильд провели три години разом

Член найбагатшої родини у світі Майєр де Ротшильд теж з'явився на публіці у гарному настрої. Бізнесмен був одягнений в елегантний повсякденний одяг: пара темно-синіх штанів, сіра сорочка, куртка, чорні мокасини та химерні смугасті шкарпетки.

Видання передбачає, що зустріч могла бути пов'язана з роботою, оскільки обидва зацікавлені в активізмі.

Майєр де Ротшильд є прихильником захисту навколишнього середовища та працював послом Hyundai IONIQ — першого автомобіля, створеного з нуля та спеціально доступного в комплектації гібридного або електричного автомобіля.

Згідно з інформацією в його Instagram-акаунті, він також хоче "попереджати та інформувати людей про глобальне потепління".

У Джолі не було серйозних стосунків на публіці з того часу, як у 2016 році вона розлучилася з колишнім чоловіком Бредом Піттом. У 2021 році її бачили на кількох побаченнях із Weeknd у Лос-Анджелесі, але дует так і не підтвердив роман. Потім на початку року Джолі спровокувала чутки про стосунки із Полом Мескалем.

Також Фокус писав, що Анджеліна Джолі в елегантному пальті пройшлася з донькою Захарою магазинами.