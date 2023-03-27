Новая голливудская пара: Анджелину Джоли заметили в компании бойфренда-миллиардера (фото)

Голливудская звезда провела время с миллиардером Дэвидом Майером де Ротшильдом.

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47-летняя американская актриса Анджелина Джоли провела целых три часа, болтая с миллиардером Дэвидом Майером де Ротшильдом во время обеденного свидания в Малибу. Об этом пишет PageSix.

На фотографиях звезда "Малефисенты" улыбается, выходя из популярного ресторана вместе с 44-летним британским экологом.

На прогулку Джоли надела шикарное черное платье с вырезами, подчеркивающими ее талию. Она дополнила образ соответствующими черными туфлями на каблуках и солнцезащитными очками.

Анджелина Джоли и Дэвид Майер де Ротшильд на свидании

Папарацци также сфотографировали голливудскую актрису, когда она шла к своей машине и откидывала назад волосы.

Анджелина Джоли и Дэвид Майер де Ротшильд провели три часа вместе

Член самой богатой семьи в мире Майер де Ротшильд тоже появился на публике в хорошем настроении. Бизнесмен был одет в элегантную повседневную одежду: пара темно-синих брюк, серая рубашка, куртка, черные мокасины и причудливые полосатые носки.

Издание предполагает, что встреча могла быть связана с работой, поскольку оба заинтересованы в активизме.

Майер де Ротшильд является сторонником защиты окружающей среды и работал послом Hyundai IONIQ — первого автомобиля, созданного с нуля и специально доступного в комплектации гибридного или электрического автомобиля.

Согласно информации в его Instagram-аккаунте, он также хочет "предупреждать и информировать людей о глобальном потеплении".

У Джоли не было серьезных отношений на публике с тех пор, как в 2016 году она рассталась с бывшим мужем Брэдом Питтом. В 2021 году ее видели на нескольких свиданиях с Weeknd в Лос-Анджелесе, но дуэт так и не подтвердил роман. Затем в начале года Джоли спровоцировала слухи об отношениях с Полом Мескалем.

Также Фокус писал, что Анджелина Джоли в элегантном пальто прошлась с дочкой Захарой по магазинам.