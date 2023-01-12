Анджелина Джоли в элегантном пальто прошлась с дочкой Захарой по магазинам

Джоли и ее 18-летняя дочь отправились на семейный шопинг в Нью-Йорке перед отъездом Захары в колледж.

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Анджелина Джоли и ее приемная дочь Захара прошлись по магазинам Нью-Йорка перед возвращением 18-летней девушки в колледж. Об этом пишет Hollywood Life.

Захара учится в колледже Спелмана – одном из престижнейших образовательных учреждений США. Spelman College назодится в Атланте. Это частный гуманитарный женский колледж, основанный в 1881 году в качестве женской баптистской семинарии. Является частью консорциума Атлантического университетского центра. Учебное заведение традиционно занимает высокие места в международных рейтингах.

[ + – ] Анджелина Джоли и Захара на шопинге

Анджелина Джоли доказала, что она очень заботливая мама, прогулявшись с дочкой по магазинам. Актриса выглядела очень элегантно в простом наряде: черном пальто с запахом и серых брюках. Глаза она скрыла под солнцезащитными очками.

А Захара показала новую прическу: целую копну афроамериканских косичек. Еще недавно, гуляя с сестрой Шайло, она была с другой прической.

Как известно, Анджелина Джоли была в восторге от нового этапа в жизни дочери. Она даже ездила к Захаре в колледж в прошлом семестре.

"Захара была так счастлива, что Энджи смогла провести некоторое время с ней вместе в ее колледже", — сообщил источник, близкий к актрисе.

Конечно, Анджелина старалась держаться в тени, но для всемирно известной кинозвезды это было непросто. Источник рассказал, что визит Джоли стал приятным сюрпризом для всех студентов.

"Все хотели поговорить с Анджелиной и сфотографироваться с нею. А Захаре было приятно, что все любят ее мать", — сообщил источник.

[ + – ] Анджелина Джоли и Захара на шопинге

Сейчас Анджелина Джоли все еще вовлечена в судебную тяжбу с Брэдом Питтом, пытаясь добиться полной опеки над детьми. Но, похоже, приемные и родные дети пары успеют стать совершеннолетними, прежде чем тяжба завершится.