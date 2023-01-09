Дочери Анджелины Джоли Захара и Шайло вместе сходили на шопинг

Шайло была в своем обычном мальчишеском образе и продемонстрировала новую короткую стрижку.

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Дети Брэда Питта и Анджелины Джоли, пока их родители ругаются в суде, продемонстрировали единение и дружбу. Биологическая дочь пары – Шайло, и их приемная дочь Захара вместе сходили на шопинг в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Hollywood Life.

16-летняя Шайло и 18-летняя Захара на днях вместе отправились на шопинг в Home Depot в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Шайло и Захара на прогулке в Лос-Анджелесе

Шайло привлекла особое внимание, потому что недавно обрезала волосы и показалась с новой стрижкой. Журналисты даже провели параллели с прошлым, отметив, что схожую прическу носила сама Анджелина Джоли в 1990-х.

[ + – ] Шайло и Захара на прогулке в Лос-Анджелесе

Всего за несколько дней до этого Шайло и Джоли вместе были в Лондоне. Это поездка также ознаменовалась новостями и слухами о том, что у Джоли новый роман.

А все потому что Шайло с матерью выпили кофе в кофейне театра "Алмейда" вместе с молодым актером Полом Мескалем.

Напомним, Захара сейчас учится в Атланте. В прошлом году она поступила в она поступила в Spelman College.

Захару Анджелина Джоли и Брэд Питт удочерили в июле 2005 года в Эфиопии, где Джоли находилась с миссией ООН. Девочка была невероятно истощена, несколько месяцев заняла ее реабилитация. Но когда через пару лет объявилась ее биологическая мать, она захотела с ней встретиться и даже, возможно, воссоединиться со своей семьей. Судя по всему, встреча прошла не слишком гладко, так как Захара осталась со своей приемной семьей.

Шайло родилась в 2006 году в Намибии, где были предприняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы ее фото и фото ее родителей не попали к папарацци.

Напомним, ранее Фокус писал о новом парне Анджелины Джоли. Пол Мескаль младше актрисы на 20 лет и славится своей невероятной скрытностью.