Новый парень Анджелины Джоли. Что известно о актере Поле Мескале

Недавно Джоли и Мескаля видели вместе в кофейне на свидании.

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Последнюю неделю таблоиды говорят о том, что 47-летняя Анджелина Джоли начала новые отношения с 26-летним ирландским актером Полом Мескалем. И Джоли и Мескаль не слишком любят распространяться о своей личной жизни, так что пока, в распоряжении папарацци оказались только несколько фотографий. Но журналисты уверены, что у актрисы новый бойфренд. Про которого, не смотря на его публичность и частые фотосессии, крайне мало известно. Об этом пишет USmagazine.

Пол Мескаль родился в Мейнуте, Ирландия, в семье военного и школьной учительницы. Занимался футболом, но, получив травму челюсти, спорт оставил. У него есть младшие брат и сестра.

Закончил Тринити-колледж в Дублине и играл в театре.

[ + – ] Пол Мескаль на сцене

Прославился после роли в мини-сериале "Нормальные люди", за которую был номинирован на "Эмми". Сериал рассказывает историю Коннелла, популярного старшеклассника, который влюбляется в свою богатую, но менее популярную одноклассницу Марианну.

"Я никогда не рассматривал актерское мастерство, как правильный выбор карьеры. Когда дело дошло до поступления в колледжи, я указывал на юриспруденцию, искусство и другие вещи, которые поддерживали бы футбол", — говорил он в интервью GQ.

Актер полюбил театр в 16 лет, когда принял участие в школьной постановке "Призрак оперы".

Также он успел сняться в клипе на сингл The Rolling Stones 2020 года "Scarlet". Клип снимали в лондонском отеле Claridge’s на фоне пандемии коронавируса.

[ + – ] The Rolling Stones - Scarlet

Мескаль присоединился к актерскому составу фильма "Незнакомая дочь". В режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол, также снялись Оливия Колман и Дакота Джонсон.

Сейчас Мескаль проживает в Лондоне. Он встречался с певицей Фиби Бриджерс с 2020 года. По слухам, пара даже была помолвлена.

Пол снимался в видеоклипе Бриджерс на песню Savior Complex. Режиссером клипа стала Фиби Уоллер-Бридж.

[ + – ] Фиби Бриджерс - Savior Complex

Пола коллеги и журналисты называют невероятно скрытным. Он не ведет страницы в соцсетях. А во время интервью умудряется обойти все вопросы о личной жизни. Так что ждать от него откровений по поводу Анджелины Джоли не стоит.

[ + – ] Пол Мескаль на свидании с Анджелиной Джоли

Журналисты считают, что Пол, не смотря на молодость, идеально подходит Джоли, у которой все отношения были довольно бурными и сопровождались скандальными заявлениями и поступками.

Напомним, Джоли и Пола видели на свидании в кофейне театра Алмейда в Лондоне, где он играет.