Анджелина Джоли встречается с актером, младше ее на 20 лет

26-летний Пол Мескаль сходил с суперзвездой на кофе.

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47-летнюю Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером Полом Мескалем. По слухам, пару связывают романтические отношения. Но Джоли не говорит о своих романах, а Пол невероятно скрытен, так что таблоиды только гадают о том, что на самом деле между ними происходит. Об этом пишет Just Jared.

Анджелина Джоли прославилась, кроме актерской карьеры, своими громкими и скандальными романами, а также тремя не менее скандальными браками: с Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом.

Еще недавно Джоли подозревали в романе с музыкантом The Weeknd, однако теперь ее заметили за кофе с Полом Мескалем.

[ + – ] Анджелина Ддоли и Пол Мескаль

2 января их заметили за чашечкой кофе после того, как она сходила на пьесу "Трамвай "Желание" в лондонском театре Алмейда.

Они встретились в кофейне театра, позже к ним присоединилась дочь Джоли – Шайло.

Их встреча состоялась всего через несколько недель после того, как стало известно, что Пол и его невеста Фиби Бриджерс расстались.

Пол, ирландский актер, начал свою карьеру с участия в различных спектаклях в Дублине.

Затем он получил свою первую роль на экране в драматическом сериале "Нормальные люди", а затем дебютировал в полнометражном кино в психологическом триллере Мэгги Джилленхол "Пропавшая дочь".

Актер известен своей скрытностью — у него нет общедоступной учетной записи в Instagram, а его Twitter не обновлялся с 2020 года.

[ + – ] Пол Мескаль Фото: Скриншот

Во время разговора с Bustle в сентябре, который описал его как человека-загадку, Пол Мескаль отметил, что "стремиться защитить" свою личную жизнь.

Журналисты, в свою очередь, отметили, что было "трудно получить много личной информации за час с неестественно вежливым, добродушным 26-летним парнем".

Пол Мескаль рассказал о своем решении прекратить пользоваться социальными сетями, объяснив: "Это особый навык 21-го века, которого, я думаю, у меня нет".

Инсайдеры полагают, что Пол Мескаль может быть тем самым идеальным мужчиной, способным раз и навсегда покорить сердце Анджелины Джоли.

Он сильно отличается от ярких и скандальных романов ее прошлого.

Пол, по общему мнению, невероятно "нормальный", практичный и очень закрытый человек, который, кажется, не способен на экстравагантные трюки, которыми впечатляли Анджелину бойфренды в прошлом. Но, возможно, это именно то, что ей нужно.

Напомним, брак с Брэдом Питтом, с которым Джоли познакомилась на съемках фильма 2004 года "Мистер и миссис Смит", закончился грандиозным скандалом и сейчас Джоли обвиняет его в том, что он бил ее саму и ее детей.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Скриншот

До своих бурных 11-летних отношений с Брэдом Анджелина Джоли была замужем за 67-летним Билли Бобом Торнтоном. Он как раз встречался с актрисой Лорой Дерн и она позже рассказывала, что уехала на съемки, а когда вернулась, обнаружила, что ее парень женился.

Билли Боб и Анджелина поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе в 2000 году.

Анджелина Джоли даже сделала татуировку со словами "Билли Боб" на левой руке, чтобы доказать свою преданность актеру.

[ + – ] Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон

В интервью они рассказывали, что их любовь "настолько хороша, что они боятся, что она их убьет".

Билли Боб однажды сказал, что он и Анджелина иногда обмениваются нижним бельем, а в 2001 году пара попала в заголовки газет, когда они объявили, что носят медальоны с кровью друг друга на шеях.

Они пробыли вместе только два года и Джоли позже говорила, что у них не было ничего общего. Татуировку с именем бывшего возлюбленного она удалила.

А в 1996 году Джоли вышла замуж в первый раз, за актера Джонни Ли Миллера, с которым она познакомилась на съемках фильма "Хакеры".

[ + – ] Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер Фото: Getty Images

Их свадьба быстро попала в заголовки газет. Ведь Джоли вышла замуж в рубашке с именем Джонни, написанным ее собственной кровью на спине.

В конце концов они расстались в 1997 году, всего через год после свадьбы, и их развод был завершен в 1999 году.

Позже Джоли говорила, что они дружат и иногда встречаются за ужином.

Напомним, Брэд Питт начал новые отношения с дизайнером Инес де Рамон. И представитель Джоли уже заявил, что она не обращает внимания на слухи о бывшем муже.