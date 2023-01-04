Анджеліна Джолі зустрічається з актором, молодшим за неї на 20 років

26-річний Пол Мескаль сходив із суперзіркою на каву.

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47-річну Анджеліну Джолі помітили на побаченні з 26-річним актором Полом Мескалем. За чутками, пару пов'язують романтичні стосунки. Але Джолі не говорить про свої романи, а Пол неймовірно потайливий, тож таблоїди лише гадають про те, що насправді між ними відбувається. Про це пише Just Jared.

Анджеліна Джолі прославилася, окрім акторської кар'єри, своїми гучними та скандальними романами, а також трьома не менш скандальними шлюбами: з Джонні Лі Міллером, Біллі Бобом Торнтоном та Бредом Піттом.

Ще нещодавно Джолі підозрювали у романі з музикантом The Weeknd, проте тепер її помітили за кавою з Полом Мескалем.

[ + – ] Анджеліна Ддолі та Пол Мескаль

2 січня їх помітили за філіжанкою кави після того, як вона сходила на п'єсу "Трамвай "Бажання" у лондонському театрі Алмейда.

Вони зустрілися у кав'ярні театру, пізніше до них приєдналася дочка Джолі — Шайло.

Їх зустріч відбулася всього через кілька тижнів після того, як стало відомо, що Пол і його наречена Фібі Бріджерс розлучилися.

Пол, ірландський актор, розпочав свою кар'єру з участі у різних спектаклях у Дубліні.

Потім він отримав свою першу роль на екрані в драматичному серіалі "Нормальні люди", а потім дебютував у повнометражному кіно в психологічному трилері Меггі Джилленгол "Зникла дочка".

Актор відомий своєю потайливістю — він не має загальнодоступного облікового запису в Instagram, а його Twitter не оновлювався з 2020 року.

[ + – ] Пол Мескаль Фото: Скриншот

Під час розмови з Bustle у вересні, який описав його як людину-загадку, Пол Мескаль зазначив, що "прагне захистити" своє особисте життя.

Журналісти, зі свого боку, наголосили, що було "важко отримати багато особистої інформації за годину з неприродно ввічливим, добродушним 26-річним хлопцем".

Пол Мескаль розповів про своє рішення припинити користуватися соціальними мережами, пояснивши: "Це особлива навичка 21 століття, якої, я думаю, у мене немає".

Інсайдери вважають, що Пол Мескаль може бути тим ідеальним чоловіком, здатним раз і назавжди підкорити серце Анджеліни Джолі.

Він дуже відрізняється від яскравих і скандальних романів її минулого.

Пол, на загальну думку, неймовірно "нормальна", практична і дуже закрита людина, яка, здається, не здатна на екстравагантні трюки, якими вражали Анджеліну бойфренди в минулому. Але, можливо, це саме те, що їй потрібне.

Нагадаємо, шлюб із Бредом Піттом, з яким Джолі познайомилася на зйомках фільму 2004 року "Містер і місіс Сміт", закінчився грандіозним скандалом і зараз Джолі звинувачує його в тому, що він бив її саму та її дітей.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Скриншот

До своїх бурхливих 11-річних стосунків із Бредом Анджеліна Джолі була одружена з 67-річним Біллі Бобом Торнтоном. Він саме зустрічався з акторкою Лорою Дерн і вона пізніше розповідала, що поїхала на зйомки, а коли повернулася, з'ясувала, що її хлопець одружився.

Біллі Боб та Анджеліна одружилися на таємній церемонії у Лас-Вегасі у 2000 році.

Анджеліна Джолі навіть зробила татуювання зі словами "Біллі Боб" на лівій руці, щоб довести свою відданість акторові.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон

В інтерв'ю вони розповідали, що їхнє кохання "настільки гарне, що вони бояться, що воно їх уб'є".

Біллі Боб одного разу сказав, що він та Анджеліна іноді обмінюються спідньою білизною, а в 2001 році пара потрапила до заголовків газет, коли вони оголосили, що носять медальйони з кров'ю одне одного на шиях.

Вони пробули разом лише два роки і Джолі пізніше говорила, що вони не мали нічого спільного. Татуювання з ім'ям колишнього коханого вона видалила.

А в 1996 році Джолі вийшла заміж вперше за актора Джонні Лі Міллера, з яким вона познайомилася на зйомках фільму "Хакери".

[ + – ] Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер Фото: Getty Images

Їх весілля швидко потрапило до заголовків газет. Адже Джолі вийшла заміж у сорочці з ім'ям Джонні, написаним її власною кров'ю на спині.

Зрештою, вони розлучилися в 1997 році, всього через рік після весілля, і їхнє розлучення було завершено в 1999 році.

Пізніше Джолі говорила, що вони дружать й іноді зустрічаються за вечерею.

Нагадаємо, Бред Пітт розпочав нові стосунки з дизайнеркою Інес де Рамон. І представник Джолі вже заявив, що вона не звертає уваги на чутки про колишнього чоловіка.