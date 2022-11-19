Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта

Знаменитість сильно занурена у свою роботу та виховання дітей.

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47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман свого колишнього чоловіка Бреда Пітта. Про це пише Hollywood Life.

Як виявилося, багатодітну маму давно не цікавить особисте життя її екскоханого.

"Анджеліна дуже давно перестала звертати увагу на чутки про Бреда, у неї немає пропускної здатності", — розповідає виданню джерело про реакцію Джолі на новий роман Бреда Пітта з 29-річною Інес де Рамон.

Окрім цього, інсайдер додав, що голлівудська акторка занадто зайнята вихованням своїх шести дітей, щоб ще цікавитися стосунками колишнього чоловіка.

"До того ж її робота в ООН майже постійно перебуває в центрі уваги — так багато людей у кризі по всьому світу", — зазначає джерело, додавши, що Бред Пітт цікавить Анджеліну Джолі лише в контексті виховання спільних дітей.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Wireimage

Як відомо, американський актор наразі зустрічається з ексдружиною зірки "Щоденників вампіра" Пола Веслі. Поки стосунки пари розвиваються поступово, зірки намагаються не поспішати.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бреда Пітта порівняли з Бенджаміном Баттоном.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на одкровення іншої його колишньої дружини Дженніфер Еністон.