Бреда Пітта порівняли з Бенджаміном Баттоном через новий модний образ

Актор продовжує дивувати шанувальників.

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58-річний оскароносний американський актор Бред Пітт був помічений на виході з готелю в Нью-Йорку в стильному світлому спортивному костюмі в сіру клітинку з капюшоном, який робив його молодшим років на 20, пише Daily Mail.

Образ доповнювали сонцезахисні окуляри-авіатори з металевою золотою оправою та взуття в тон костюма. На плечі актора була коричнева сумка на довгій пряжці.

Пітт помахав папараці рукою та вирушив у своїх справах.

У мережі актора вже порівняли з його героєм із фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" режисера Девіда Фінчера (2008), який народився старим, але з кожним роком ставав дедалі молодшим.

Декілька днів тому Пітт викликав підвищений інтерес у ЗМІ після того, як був помічений біля театру "Орфей" перед концертом Боно з 29-річною Інес де Рамон, колишньою дружиною актора Пола Веслі, відомого за серіалом "Щоденники вампіра". Дівчина працює в команді Бреда, проте, на думку оглядачів таблоїда, пару пов'язують значно тісніші стосунки, ніж просто співпраця. Поруч із нею актор увесь час усміхався, обіймав її та нібито сяє.

Ні він, ні Інес ніяк чутки не коментують. Останньою, з ким Бреду приписували роман, стала модель Емілі Ратаковскі, проте зараз красуню пов'язують із коміком Пітом Девідсоном.

Водночас колишні дружини не дають знаменитості насолоджуватися життям і новими стосунками повною мірою. Анджеліна Джолі вирішила знову через суд довести, що ексчоловік у шлюбі розпускав руки, причому діставалося і їй, і дітям, а перша дружина Пітта, Дженніфер Еністон, хоче відсудити в нього 100 мільйонів доларів. Яблуком розбрату між екскоханими став продюсерський центр Plan B, над яким раніше Пітт і Еністон працювали разом. Проте актор вирішив продати його, не погодивши рішення з Дженніфер.