"Він боїться". Чому Бред Пітт та Емілі Ратаковскі приховують свій роман

Стосунки знаменитостей останні кілька тижнів активно обговорюють у мережі.

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Напередодні стала відома причина, чому голлівудський актор Бред Пітт та американська супермодель Емілі Ратаковскі приховують свій роман. Про це пише Page Six.

За словами інсайдерів видання, зіркова пара побоюється реакції колишньої дружини Пітта, акторки Анджеліни Джолі.

"Останні кілька років Бред зустрічається з дівчатами, але робить це тихо. Він боїться, що якщо в нього на особистому фронті намітиться щось серйозне, Анджеліна почне говорити про нього погане дітям ще частіше, ніж це відбувається зараз", — зазначає джерело.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Бред Пітт

58-річний Бред Пітт у 2016 році розлучився з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі, проте до сьогодні продовжує судитися за право опіки над шістьма спільними дітьми (троє з яких усиновлені) та бізнеси, зокрема виноробню у Франції. До Джолі актор був одружений із зіркою культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон близько п'яти років, проте покинув її заради Анджеліни.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

31-річна Емілі Ратаковскі тим часом наразі перебуває у шлюборозлучному процесі з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, з яким одружилася у лютому 2018. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр. Причиною розриву стали численні зради чоловіка.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі придбала капелюха від українського дизайнера.

Також Фокус писав про нові подробиці роману Бреда Пітта та Емілі Ратаковскі.