Емілі Ратаковскі вийшла на публіку в капелюсі від українського дизайнера (фото)

Головні убори від Руслана Багінського широко популярні серед світових знаменитостей.

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31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі придбала капелюх українського бренду Ruslan Baginskiy. Про це повідомляється на Instagram-сторінці популярного бренду.

Модель подіумів польсько-єврейського походження відвідала одну з fashion-подій Паризького тижня моди. Молода мама вийшла у світ у білому топі, світло-небесному бомбері та класичних широких джинсах. Проте родзинкою аутфіту Ратаковскі став український головний убір від знаменитого дизайнера капелюхів Руслана Багінського. Супермодель продемонструвала блискучий ковбойський капелюх, який вдало доповнив основний образ.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Парижі

"@emrata приносить манію блиску на Паризький тиждень моди", — зазначили на сторінці бренду у соцмережі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Парижі

Раніше знаменитість уже демонструвала свою прихильність до виробів дизайнера зі Львова. Окрім Ратаковскі, у головних уборах від Руслана Багінського на публіку виходили Періс Гілтон, Майлі Сайрус, Белла Хадід тощо. А поп-діва Мадонна зустріла новий 2022 у трендовій балаклаві від українського дизайнера.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Парижі

Нагадаємо, світська левиця Періс Гілтон вийшла у світ у капелюсі від Руслана Багінського.

Також Фокус уважно стежить за особистим життям Емілі Ратаковскі та її ймовірним романом з Бредом Піттом.