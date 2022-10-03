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Стиль життя

Емілі Ратаковскі вийшла на публіку в капелюсі від українського дизайнера (фото)

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Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Головні убори від Руслана Багінського широко популярні серед світових знаменитостей.

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31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі придбала капелюх українського бренду Ruslan Baginskiy. Про це повідомляється на Instagram-сторінці популярного бренду.

Модель подіумів польсько-єврейського походження відвідала одну з fashion-подій Паризького тижня моди. Молода мама вийшла у світ у білому топі, світло-небесному бомбері та класичних широких джинсах. Проте родзинкою аутфіту Ратаковскі став український головний убір від знаменитого дизайнера капелюхів Руслана Багінського. Супермодель продемонструвала блискучий ковбойський капелюх, який вдало доповнив основний образ.

Емілі Ратаковскі в Парижі

"@emrata приносить манію блиску на Паризький тиждень моди", — зазначили на сторінці бренду у соцмережі.

Емілі Ратаковскі в Парижі

Раніше знаменитість уже демонструвала свою прихильність до виробів дизайнера зі Львова. Окрім Ратаковскі, у головних уборах від Руслана Багінського на публіку виходили Періс Гілтон, Майлі Сайрус, Белла Хадід тощо. А поп-діва Мадонна зустріла новий 2022 у трендовій балаклаві від українського дизайнера.

Емілі Ратаковскі в Парижі Fullscreen
Емілі Ратаковскі в Парижі

Нагадаємо, світська левиця Періс Гілтон вийшла у світ у капелюсі від Руслана Багінського.

Також Фокус уважно стежить за особистим життям Емілі Ратаковскі та її ймовірним романом з Бредом Піттом.