Эмили Ратаковски вышла на публику в шляпе от украинского дизайнера (фото)
Головные уборы от Руслана Багинского широко популярны среди мировых знаменитостей.
31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски приобрела шляпу украинского бренда Ruslan Baginskiy. Об этом сообщается на Instagram-странице популярного бренда.
Модель подиумов польско-еврейского происхождения посетила одно из fashion-событий Парижской недели моды. Молодая мама вышла в свет в белом топе, светло-небесном бомбере и классических широких джинсах. Однако изюминкой аутфита Ратаковски стал украинский головной убор от знаменитого дизайнера шляп Руслана Багинского. Супермодель продемонстрировала блестящую ковбойскую шляпу, которая удачно дополнила основной образ.
"@emrata приносит манию блеска на Парижскую неделю моды", — отметили на странице бренда в соцсети.
Ранее знаменитость уже демонстрировала свою симпатию к изделиям дизайнера из Львова. Кроме Ратаковски, в головных уборах от Руслана Багинского на публику выходили Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Белла Хадид. А поп-дива Мадонна встретила новый 2022 год в трендовой балаклаве от украинского дизайнера.
Напомним, светская львица Пэрис Хилтон вышла в свет в шляпе от Руслана Багинского.
Также Фокус внимательно следит за личной жизнью Эмили Ратаковски и ее вероятным романом с Брэдом Питтом.