Эмили Ратаковски вышла на публику в шляпе от украинского дизайнера (фото)

Головные уборы от Руслана Багинского широко популярны среди мировых знаменитостей.

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31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски приобрела шляпу украинского бренда Ruslan Baginskiy. Об этом сообщается на Instagram-странице популярного бренда.

Модель подиумов польско-еврейского происхождения посетила одно из fashion-событий Парижской недели моды. Молодая мама вышла в свет в белом топе, светло-небесном бомбере и классических широких джинсах. Однако изюминкой аутфита Ратаковски стал украинский головной убор от знаменитого дизайнера шляп Руслана Багинского. Супермодель продемонстрировала блестящую ковбойскую шляпу, которая удачно дополнила основной образ.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Париже

"@emrata приносит манию блеска на Парижскую неделю моды", — отметили на странице бренда в соцсети.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Париже

Ранее знаменитость уже демонстрировала свою симпатию к изделиям дизайнера из Львова. Кроме Ратаковски, в головных уборах от Руслана Багинского на публику выходили Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Белла Хадид. А поп-дива Мадонна встретила новый 2022 год в трендовой балаклаве от украинского дизайнера.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Париже

Напомним, светская львица Пэрис Хилтон вышла в свет в шляпе от Руслана Багинского.

Также Фокус внимательно следит за личной жизнью Эмили Ратаковски и ее вероятным романом с Брэдом Питтом.