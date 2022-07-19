Пэрис Хилтон вышла в свет в шляпе от украинского дизайнера (фото)

Руслан Багинский широко известен среди мировых знаменитостей.

41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон вышла в свет в шляпе от украинского дизайнера. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость прогулялась по улицам Малибу вместе со своими домашними животными — тремя померанскими шпицами. Хилтон держала всех собак на руках.

Для летней прогулки 41-летняя звезда выбрала стильный и комфортный лук — бирюзовые штаны спортивного кроя, черную футболку и солнцезащитные очки. Однако изюминкой аутфита стала черная атласная шляпа, украшенная кристаллами, от украинского дизайнера Руслана Багинского.

[ + – ] Пэрис Хилтон на прогулке с домашними питомцами

Отметим, что цена такой шляпы составляет около 400 долларов (более 11 тысяч гривен).

Украинские дизайнеры давно широко известны среди мировых селебрити, особенно Руслан Багинский. Его изделия выбирают Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Эмили Ратаковски и другие. А американская певица Мадонна встретила новый 2022 год в балаклаве от украинского дизайнера со Львова.

[ + – ] Эмили Ратаковски в шляпе от Руслана Багинского

Напомним, Пэрис Хилтон призналась в любви к Украине и украинцам.

Также Фокус писал о появлении украинской шляпы на Met Gala 2022. На красную дорожку ежегодного бала Института костюма в изделии Руслана Багинского вышла известная режиссер.