Періс Гілтон вийшла у світ у капелюсі українського дизайнера (фото)

Руслан Багінський широко відомий серед світових знаменитостей.

41-річна американська світська левиця Періс Гілтон вийшла у світ у капелюсі від українського дизайнера. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість прогулялася вулицями Малібу разом зі своїми домашніми тваринками — трьома померанськими шпіцами. Гілтон тримала всіх собак на руках.

Для літньої прогулянки 41-річна зірка обрала доволі стильний та комфортний лук — бірюзові штани спортивного крою, чорну футболку та сонцезахисні окуляри. Проте родзинкою аутфіту став чорний атласний капелюх, прикрашений кристалами, від українського дизайнера Руслана Багінського.

[ + – ] Періс Гілтон на прогулянці з домашніми улюбленцями

Зазначимо, що ціна такого капелюха становить близько 400 доларів (понад 11 тисяч гривень).

Українські дизайнери давно широко відомі серед світових селебриті, а особливо Руслан Багінський. Його вироби обирають Періс Гілтон, Майлі Сайрус, Емілі Ратаковскі та інші. А американська співачка Мадонна зустріла новий 2022 рік у балаклаві від українського дизайнера зі Львова.

[ + – ] Емілі Ратаковскі у капелюсі від Руслана Багінського

Нагадаємо, Періс Гілтон зізналася у любові до України та українців.

Також Фокус писав про появу українського капелюха на Met Gala 2022. На червону доріжку щорічного балу Інституту костюма у виробі Руслана Багінського вийшла відома режисерка.