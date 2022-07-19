Періс Гілтон вийшла у світ у капелюсі українського дизайнера (фото)
Руслан Багінський широко відомий серед світових знаменитостей.
41-річна американська світська левиця Періс Гілтон вийшла у світ у капелюсі від українського дизайнера. Про це пише Daily Mail.
Знаменитість прогулялася вулицями Малібу разом зі своїми домашніми тваринками — трьома померанськими шпіцами. Гілтон тримала всіх собак на руках.
Для літньої прогулянки 41-річна зірка обрала доволі стильний та комфортний лук — бірюзові штани спортивного крою, чорну футболку та сонцезахисні окуляри. Проте родзинкою аутфіту став чорний атласний капелюх, прикрашений кристалами, від українського дизайнера Руслана Багінського.
Зазначимо, що ціна такого капелюха становить близько 400 доларів (понад 11 тисяч гривень).
Українські дизайнери давно широко відомі серед світових селебриті, а особливо Руслан Багінський. Його вироби обирають Періс Гілтон, Майлі Сайрус, Емілі Ратаковскі та інші. А американська співачка Мадонна зустріла новий 2022 рік у балаклаві від українського дизайнера зі Львова.
Нагадаємо, Періс Гілтон зізналася у любові до України та українців.
Також Фокус писав про появу українського капелюха на Met Gala 2022. На червону доріжку щорічного балу Інституту костюма у виробі Руслана Багінського вийшла відома режисерка.