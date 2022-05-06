Відома режисерка вийшла на червону доріжку Met Gala у капелюсі від Руслана Багінського

Дизайнерські речі українських митців не вперше з'являються на заходах світового масштабу.

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Американська режисерка та фотографиня Отем де Вайлд відвідала бал Інституту костюма в капелюсі від українського дизайнера зі Львова Руслана Багінського. Про це вона розповіла на своїй Instagram-сторінці.

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На червону доріжку свого першого в житті Met Gala жінка вийшла в золотистому вбранні, прикрашеному паєтками, від Kate and Laura Mulleavy. А доповнив образ капелюх із широкими крисами від львівського дизайнера Руслана Багінського.

[ + – ] Отем де Вайлд у капелюсі від Руслана Багінського

"Дякую за значний внесок у моє вбрання моїм сміливим українським друзям з @ruslanbaginskiy_hats…" — зазначила Отем де Вайлд, режисерка фільму "Емма", у своєму Instagram.

[ + – ] Отем де Вайлд у капелюсі від українського дизайнера

Зазначимо, що українські дизайнери давно славляться своїм попитом серед зірок світового масштабу. Зокрема нещодавно у повному образі від української дизайнерки Світлани Бевзи вийшла у світ американська супермодель Белла Хадід.

Також Фокус писав про те, що в балаклаві зі стразами від Руслана Багінського зустріла новий 2022 поп-діва Мадонна.