Белла Хадід продемонструвала total black образ від українського дизайнера
Українські дизайнери часто одягають світових знаменитостей.
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Американська супермодель Белла Хадід вийшла у світ у повному образі від українського дизайнера. Про це бренд Світлани Бевзи повідомив на своїй Instagram-сторінці.
Аутфіт знаменитості від BEVZA взятий з колекції осінь-зима 2022-23 і складається з короткого топу-конверта з довгими рукавами та чорних вільних штанів зі штучної шкіри.
До образу Белла Хадід додала сумочку на ланцюжку, довге кольє та сонцезахисні вінтажні окуляри. Волосся супермодель палестинського походження зібрала в охайний пучок.
Бренд BEVZA — найвпізнаваніший у світі український модний продукт. Він представляє речі класу люкс — одяг, взяття та аксесуари. У лютому 2022 року український бренд провів модний показ нової колекції у Нью-Йорку.
Українські дизайнери давно одягають світових знаменитостей. Так, у балаклаві від Руслана Багінського зустріла новий 2022 рік поп-діва Мадонна, також вироби дизайнера капелюхів зі Львова обирає Майлі Сайрус та Белла Хадід. А нещодавно у балаклаві від Світлани Бевзи помітили канадського співака Джастіна Бібера. Головний убір отримав назву "Княгиня Ольга".
Нагадаємо, Белла та Джіджі Хадід показали, як носити головний тренд весни-літа 2022.
Також Фокус писав про спеціальний патріотичний дроп від Руслана Багінського, який складається з двох кепок синьо-жовтого кольору. Усі зібрані з продажів гроші підуть на допомогу українській армії.