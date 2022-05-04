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Белла Хадід продемонструвала total black образ від українського дизайнера

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Фото: Getty Images | Белла Хадід

Українські дизайнери часто одягають світових знаменитостей.

Американська супермодель Белла Хадід вийшла у світ у повному образі від українського дизайнера. Про це бренд Світлани Бевзи повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Аутфіт знаменитості від BEVZA взятий з колекції осінь-зима 2022-23 і складається з короткого топу-конверта з довгими рукавами та чорних вільних штанів зі штучної шкіри.

До образу Белла Хадід додала сумочку на ланцюжку, довге кольє та сонцезахисні вінтажні окуляри. Волосся супермодель палестинського походження зібрала в охайний пучок.

Белла Хадід в образі від української дизайнерки Світлани Бевзи

Бренд BEVZA — найвпізнаваніший у світі український модний продукт. Він представляє речі класу люкс — одяг, взяття та аксесуари. У лютому 2022 року український бренд провів модний показ нової колекції у Нью-Йорку.

Український бренд BEVZA

Українські дизайнери давно одягають світових знаменитостей. Так, у балаклаві від Руслана Багінського зустріла новий 2022 рік поп-діва Мадонна, також вироби дизайнера капелюхів зі Львова обирає Майлі Сайрус та Белла Хадід. А нещодавно у балаклаві від Світлани Бевзи помітили канадського співака Джастіна Бібера. Головний убір отримав назву "Княгиня Ольга".

Нагадаємо, Белла та Джіджі Хадід показали, як носити головний тренд весни-літа 2022.

Також Фокус писав про спеціальний патріотичний дроп від Руслана Багінського, який складається з двох кепок синьо-жовтого кольору. Усі зібрані з продажів гроші підуть на допомогу українській армії.