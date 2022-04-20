Ruslan Baginskiy випустив спеціальний патріотичний дроп із двох бейсболок

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Український дизайнер капелюхів Руслан Багінський випустив спеціальний патріотичний дроп із двох бейсболок — жовтої та синьої. Про це бренд Ruslan Baginskiy повідомив на своїй Instagram-сторінці.

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Зазначається, що національні кольори України стали "символом свободи, мужності, хоробрості та рішучості". Бейсболки з дропу виготовляються в Україні під час війни. Кожна кепка прикрашена вишитим вручну українським прапором.

[ + – ] Кепка з нового патріотичного дропу Ruslan Baginskiy

"Блакитний та жовтий: коли окремо — лиш два кольори, разом вони — символ. Символ свободи, сміливості, стійкості та незламності. Зараз вони "звучать" впевненіше і гучніше за багатьох людей, біколор з прапора нації став міжнародним символом цінностей, які світ розділяє", — повідомляє бренд.

[ + – ] У дропі всього два види бейсболок — жовта та синя

Повідомляється, що всі кошти з продажу цього дропу будуть передані у фонд Сергія Притули, який допомагає Збройним Силам України. "Будьте мужніми, як Україна. Купуючи бейсболку, ви вболіваєте за Україну", — зазначає Ruslan Baginskiy.

Вартість однієї бейсболки становить 190 доларів (близько 5 600 тис грн), що порівняно з іншими речами бренду доволі мало.

Нагадаємо, що в балаклаві Руслана Багінського зустріла Новий 2022 поп-діва Мадонна, яка часто демонструє на публіці капелюхи від львівського дизайнера.

Також Фокус писав про топ-5 світових зірок, які обирають речі від Руслана Багінського.