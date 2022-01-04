Мадонна зустріла Новий рік у балаклаві українського бренду

Світові знаменитості вкотре обирають вироби українських дизайнерів.

63-річна американська співачка та поп-діва Мадонна для зустрічі нового 2022-го року обрала цікаве вбрання, яке доповнила балаклавою від відомого українського дизайнера капелюхів. Розкішний срібний наряд довершила балаклава (модний тренд сезону зима 21-22) українського бренду Ruslan Baginskiy. Про це у своєму Instagram повідомив Руслан Багінський.

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Перевага балаклави в тому, що вона легко замінить відразу дві речі в холодну пору року — шапку і шарф. Вона універсальна, тепла, а при відповідному декорі, як то блискуча, розшита стразами балаклава Мадонни, взагалі може стати акцентом в аутфіті. Балаклави демонстрували і на подіумах, і в колекціях таких будинків як Stella McCartney, Perfect Moment, Gucci тощо.

[ + – ] Мадонна в балаклаві від українського дизайнера Ruslan Baginskiy.

Зазначимо, що вартість цього головного убору становить наразі 710 доларів (понад 19 тисяч гривень).

[ + – ] Балаклава українського бренду Ruslan Baginskiy.

Це вже не вперше, коли світові знаменитості обирають українські бренди одягу. Так, Ірина Шейк, Белла Хадід, Майлі Сайрус, Наталія Водянова та інші свого часу з'являлися на публіці в головних уборах від Руслана Багінського. Про секрет успіху 32-річного українського дизайнера родом зі Львова за кордоном Фокус писав в окремому матеріалі.

[ + – ] Майлі Сайрус у кашкеті від Ruslan Baginskiy.

Раніше Фокус повідомляв, що в сиквелі серіалу "Секс у великому місті" в одній із серій героїня з'явилася в піжамі для вечірок українського бренду Sleeper. Особливістю таких піжамних костюмів є обшитий низ штанів комплекту кольоровим пір'ям марабу.