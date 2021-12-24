Героїня сиквелу "Сексу у великому місті" з'явилася в кадрі в піжамі українського бренду

Піжама для вечірок припала до смаку костюмерам серіалу "І просто так" і вкотре прославила українських дизайнерів.

Піжама відомого українського бренду багатофункціонального одягу Sleeper з'явилася у сиквелі "Сексу у великому місті" під назвою "І просто так". У затишному біло-рожевому комплекті з оригінальним оздобленням з пір'я марабу по низу штанів сиділа на ліжку з ноутбуком на колінах Шарлотта Йорк-Голденблатт, роль якої зіграла 56-річна Крістін Девіс. Про це йдеться на сторінці Sleeper в Instagram.

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"Це більше, ніж величезне! 🌟 @iamkristindavis носить наш піжамний комплект для вечірки з пір'ям у кольорі Pink Vichy", — йдеться в підписі до знімку.

[ + – ] Шарлотта Йорк в українській піжамі.

Особливістю піжамного комплекту з віскози є, як уже згадувалося вище, обробка низу штанів кольоровим пір'ям марабу, що робить вироби бренду впізнаваними. Героїня Крістін виглядає в ньому абсолютно домашньою та жіночною.

Зазначимо, що на сайті бренду такий піжамний костюм наразі коштує понад 6 тисяч грн і доступний тільки на замовлення.

[ + – ] Піжамний комплект Фото: Скриншот

Піжами з пір'ям користуються великою популярністю у популярних блогерів. Наприклад, у штанах з комплекту позувала Франческа Саффарі, у чорній піжамі красувалася американська акторка Джей Сміт-Кемерон, у лавандовому комплекті у клітинку знялася модель Рейн Чан та багато інших.

[ + – ] Особливістю таких піжам є обробка низу штанів кольоровим пір'ям.

Нагадаємо, що сиквел "І просто так", який став продовженням культового серіалу "Секс у великому місті", стартував 10 грудня 2021 року. Зйомки проходили з літа 2021 року у Нью-Йорку та Парижі. До головних ролей повернулися добре знайомі обличчя – Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон тощо. Проте акторка Кім Кеттролл, яка виконала роль Саманти Джонс, відмовилася брати участь у продовженні проєкту, навіть попри обіцянку солідного гонорару.

Також Фокус розповідав, чи варто дивитися продовження серіалу, яке отримало хвилю критики в мережі відразу після виходу першої серії.