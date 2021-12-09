Прем'єра нового "Сексу у великому місті". Стало відомо, які гонорари отримали акторки

Сара Джессіка Паркер отримала більше грошей, ніж її колеги

Сьогодні, 9 грудня 2021 року, фанати "Сексу у великому місті" нарешті зможуть побачити перші дві серії довгоочікуваного сиквелу культової картини, який отримав назву "І просто так". Нагадаємо, що його знімали з початку літа 2021 року в Нью-Йорку та Парижі. До улюблених мільйонами людей образів кращих подружок повернулися Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс та Синтія Ніксон. Як раніше стало відомо, Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс у попередніх сезонах, відмовилася від участі в цьому проєкті навіть попри великі запропоновані гонорари.

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Проте напередодні стало відомо, скільки заробили на зйомках сиквелу інші головні акторки. За даними видання JustJared, Крістін Девіс, зйома глядачам як Шарлотта Йорк Голденблатт, та Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду Хоббс, заробили за один епізод сиквелу 650-750 тисяч доларів. А як відомо, зняли 10 епізодів "І просто так". На 9 грудня запланований показ одразу 2 серій, а потім виходитиме одна серія на тиждень.

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Сара Джессіка Паркер, за даними видання Variety, отримала набагато більше, ніж її колеги зі знімального майданчика. Її заробітна плата становить приблизно 1 мільйон доларів за епізод сиквелу.

Раніше ми повідомляли про те, що станеться з містером Бігом, за задумом продюсерів "Сексу у великому місті".

Нагадаємо, на початку грудня вийшов офіційний трейлер сиквелу "І просто так".