Премьера нового "Секса в большом городе". Стало известно, какие гонорары получили актрисы
Сара Джессика Паркер получила больше денег, чем ее коллеги
Сегодня, 9 декабря 2021 года, фанаты "Секса в большом городе" наконец-то смогут увидеть первые две серии долгожданного сиквела культовой картины, получившего название "И просто так". Напомним, что его снимали с начала лета 2021 года в Нью-Йорке и Париже. К любимым миллионами людей образам лучших подружек вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Как ранее стало известно, Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс в предыдущих сезонах, отказалась от участия в этом проекте, даже несмотря на большие предложенные гонорары.
Накануне стало известно, сколько заработали на съемках сиквела ключевые актрисы проекта. По данным издания JustJared, Кристин Дэвис, известна зрителям как Шарлотта Йорк Голденблатт, и Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, заработали за один эпизод сиквела 650-750 тысяч долларов. А как известно, сняли 10 эпизодов "И просто так". На 9 декабря запланирован показ сразу 2 серий, а затем будет выходить одна серия в неделю.
Сара Джессика Паркер, по данным издания Variety, получила гораздо больше, чем ее коллеги со съемочной площадки. Ее гонорар составляет примерно 1 миллион долларов за эпизод сиквела.
Ранее мы сообщали о том, что произойдет с мистером Бигом, по замыслу продюсеров "Секса в большом городе".
Напомним, в начале декабря вышел официальный трейлер сиквела "И просто так".