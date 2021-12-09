Премьера нового "Секса в большом городе". Стало известно, какие гонорары получили актрисы

Сара Джессика Паркер получила больше денег, чем ее коллеги

Сегодня, 9 декабря 2021 года, фанаты "Секса в большом городе" наконец-то смогут увидеть первые две серии долгожданного сиквела культовой картины, получившего название "И просто так". Напомним, что его снимали с начала лета 2021 года в Нью-Йорке и Париже. К любимым миллионами людей образам лучших подружек вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Как ранее стало известно, Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс в предыдущих сезонах, отказалась от участия в этом проекте, даже несмотря на большие предложенные гонорары.

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Накануне стало известно, сколько заработали на съемках сиквела ключевые актрисы проекта. По данным издания JustJared, Кристин Дэвис, известна зрителям как Шарлотта Йорк Голденблатт, и Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, заработали за один эпизод сиквела 650-750 тысяч долларов. А как известно, сняли 10 эпизодов "И просто так". На 9 декабря запланирован показ сразу 2 серий, а затем будет выходить одна серия в неделю.

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Сара Джессика Паркер, по данным издания Variety, получила гораздо больше, чем ее коллеги со съемочной площадки. Ее гонорар составляет примерно 1 миллион долларов за эпизод сиквела.

Ранее мы сообщали о том, что произойдет с мистером Бигом, по замыслу продюсеров "Секса в большом городе".

Напомним, в начале декабря вышел официальный трейлер сиквела "И просто так".