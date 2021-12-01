Вышел официальный трейлер сиквела "Секса в большом городе"

Премьера перезапуска сериала состоится в декабре 2021 года

Вчера, 30 ноября 2021 года, в Сети появился официальный трейлер продолжения "Секса в большом городе". Студия HBO представила ролик под названием "И просто так… Новая глава Секса и города", где можно увидеть как прежних актеров культового сериала, так и новых. Напомним, что в начале ноября 2021 года вышел официальный тизер сиквела. В нем показали главных героинь картины: Кэрри Брэдшоу, Шарлотту Йорк Голденблатт и Миранду Хоббс, а также их новых подруг.

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Сиквел "И просто так…", продолжение культового "Секса в большом городе", снимался в студиях и на улицах Нью-Йорка с июня 2021 года. Несколько сцен были отсняты на улицах Парижа.

[ + – ] Официальный трейлер продолжения "Секса в большом городе"

Отметим, что благодаря новому трейлеру можно проследить историю развития отношений Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) и Мистера Бига, Мужчины ее мечты (Крис Нот), ведь в ролике они обнимаются и целуются. Возможно, слухи об их разрыве так и останутся только слухами.

Выход сериала намечен на 9 декабря 2021 года. Всего снято 10 эпизодов по 30 минут каждый. 9 декабря выйдет сразу две серии, а потом будет выходить один эпизод в неделю.

Что точно понятно, это то, что в сиквеле будет не меньше экстравагантных и роскошных нарядов, чем всегда был известен культовый сериал "Секс в большом городе".

[ + – ] Актрисы культового сериала Фото: Getty Images

Продолжительное время в СМИ появлялись новости и фото со съемочной площадки. Большую волну возмущения вызвало известие о том, что Ким Кэттролл, воплотившая на экране героиню Саманту Джонс, не будет сниматься в продолжении культового сериала, поскольку она отказалась от участия в съемках проекта, даже несмотря на предложенные большие гонорары. Создатели нового сериала признались, как сложится судьба Саманты Джонс в этом сиквеле. Как известно, актрису не заменят, героиня не умрет, о чем ходили слухи, однако Саманта переедет в другой город. Как известно, создатели сериала не теряют надежды и надеются уговорить актрису Ким Кэттролл сняться хотя бы во втором сезоне сиквела.

Напомним, 56-летняя Сара Джессика Паркер призналась, что испытывала "сентиментальную грусть" после последнего дня съемок сиквела "Секса в большом городе".