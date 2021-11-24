Создатели сиквела "Секса в большом городе" объяснили, куда делась Саманта Джонс

Оказалось, что самая популярная героиня сериала переехала в Лондон

Когда начались съемки сериала "И просто так", сиквела культового "Секса в большом городе", то Саманты Джонс, которую играла Ким Кэттролл, в нем не оказалось. Ходили слухи, что сценаристы ее "убили", но все оказалось не так трагично. Об этом пишет Daily Mail.

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Оказалось, что Саманта Джонс покинула Нью-Йорк и переехала в Лондон. В фильмах-сиквелах она уже уезжала из Нью-Йорка, но не покидала пределы США – она жила в Лос-Анджелесе.

"Зрители узнают, что она процветает в Англии, даже несмотря на то, что она поссорилась с Кэрри", — сообщил источник со съемочной площадки.

[ + – ] Кадр из сериала "И просто так" Фото: Getty Images

В какой-то мере это решение сценаристов перекликается с реальностью, ведь актриса Ким Кэттролл поссорилась с Сарой Джессикой Паркер. Актрисы, которые изображали на площадке лучших подруг, в жизни практически не общались, а также были недовольны своими гонорарами.

[ + – ] Кадр из сериала "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Так что в сериале "И просто так" Ким категорически отказалась сниматься, хоть ее приглашали много раз, а режиссер даже отмечал, что "их дверь всегда открыта". Поклонники опасались, что сценаристы в итоге избавятся от Саманты, "убив" ее, но, судя по слухам, они оказались менее кровожадными.

"Мы не могли позволить Саманте бродить по Нью-Йорку, так что ее персонаж живет в Лондоне и процветает. Это был идеальный способ сохранить ей жизнь и объяснить ее отсутствие", — отметил источник.

Инсайдеры также сообщили, что в конце сезона Кэрри, героиня Сары Джессики Паркер, "протянет Саманте оливковую ветвь" и попробует с ней помириться.

[ + – ] Кадр из фильма "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Хоть Ким Кэттролл и отказалась от съемок и сейчас занята на других проектах, но создатели сериала не теряют надежды вернуть ее в сериал.

"Мы очень надеемся, что к тому времени, когда мы начнем снимать второй сезон, Ким присоединится к шоу, а Саманта Джонс сможет триумфально вернуться в Большое яблоко. Мы очень хотим вернуть Ким, ее очень не хватало. Мы понимаем, почему она отказалась и что чувствует, но мы очень хотим, чтобы она вернулась в будущих сезонах", — сообщили создатели "И просто так".

Ранее Фокус выяснял, что известно о новом сериале из вселенной "Секса в большом городе". А уже в процессе съемок выяснилось, что скончался актер, исполняющий роль одного из самых популярных персонажей – Уилли Гарсон, который в сериале играл роль друга Кэрри — Стэнфорда Блэтча.