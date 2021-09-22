Умер актер Уилли Гарсон, звезда сериала "Секс в большом городе"

57-летний актер исполнил в сериале и его сиквелах роль Стэнфорда Блэтча

Скончался актер Уилли Гарсон, звезда сериалов "Секс в большом городе" и "Белый воротничок". Ему было 57 лет, и он долгое время боролся с раком. О смерти Гарсона сообщил его приемный сын Нейтан. Об этом пишет Variety.

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"Покойся с миром. Я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так многого добиться. Я так тобой горжусь. Всегда буду любить тебя, но думаю, тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя больше, чем ты когда-либо узнаешь", — написал Нейтан.

[ + – ] Уилли Гарсон с сыном Нейтаном Фото: Соцсети [ + – ] Уилли Гарсон Фото: Соцсети

Представитель телеканала HBO также подтвердил смерть актера. "Уилли Гарсон был преданным другом и ярким светом для всех в своей вселенной. Он создал одного из самых любимых персонажей мира НВО и был членом нашей семьи 25 лет. Мы глубоко опечалены, узнав о его кончине", — сообщили в телекомпании.

Известно, что актер долгое время боролся с раком, но неизвестно, была ли болезнь причиной его смерти.

Уилли Гарсон играл во многих сериалах, однако известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча, лучшего друга Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Также он прославился благодаря роли Моззи в телесаге "Белый воротничок".

[ + – ] Свадьба Стэнфорда Блэтча в сиквеле "Секса в большом городе"

В сериале "Секс в большом городе" Гарсон сначала появился, как второстепенный персонаж, однако потом он настолько полюбился зрителям, что ему дали больше экранного времени. В фильме-сиквеле к сериалу его герой женился на бывшем сопернике Энтони Марентино.

[ + – ] Стэнфорд Блэтч и Энтони Марентино Фото: Скриншот

Гарсон вернулся к роли Стэнфорда в сиквеле культового сериала "И просто так…", который должен выйти на телеканале HBO Max в конце этого года. Последний раз его видели на съемках в Нью-Йорке вместе с ведущими актрисами еще 24 июля.

После объявления о его смерти, селебрити, которым посчастливилось работать с Гарсоном, стали публиковать слова соболезнования.

"Это невозможно грустно, что мы потеряли Уилли Гарсона. Мы все любили его и обожали с ним работать", — написала Синтия Никсон, исполнительница роли Миранды в сериале.

Создатель "Секса в большом городе" Даррен Стар написал, что Гарсон был "милым и забавным. С большим и щедрым сердцем".

[ + – ] Уилли Гарсон и Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Гарсон родился и вырос в Нью-Джерси и, изучал актерское мастерство в Уэслианском университете и получил степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы. Он выступал на сцене и снялся в 170 фильмах и сериалах. Он не был женат, а в 2009 году усыновил семилетнего мальчика по имени Нейтан.