Помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалу "Секс у великому місті"

57-річний актор виконав у серіалі і його сиквелах роль Стенфорда Блетча

Помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалів "Секс у великому місті" і "Білий комірець". Йому було 57 років, і він довгий час боровся з раком. Про смерть Гарсона повідомив його прийомний син Нейтан. Про це пише Variety.

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"Спочивай з миром. Я такий радий, що ти поділився зі мною всіма своїми пригодами і зумів так багато чого досягти. Я так тобою пишаюся. Завжди буду любити тебе, але думаю, тобі пора відправитися у власну пригода. Ти завжди будеш зі мною. Люблю тебе більше, ніж ти коли-небудь дізнаєшся", — написав Нейтан.

[ + – ] Віллі Гарсон із сином Нейтаном Фото: Соцсети [ + – ] Віллі Гарсон Фото: Соцсети

Представник телеканалу HBO також підтвердив смерть актора. "Віллі Гарсон був відданим другом і яскравим світлом для всіх у своєму всесвіті. Він створив одного з найулюбленіших персонажів світу НВО і був членом нашої сім'ї 25 років. Ми глибоко засмучені, дізнавшись про його смерть", — повідомили в телекомпанії.

Відомо, що актор довгий час боровся з раком, але невідомо, чи була хвороба причиною його смерті.

Віллі Гарсон грав у багатьох серіалах, проте популярність йому принесла роль Стенфорда Блетча, кращого друга Керрі Бредшоу в серіалі "Секс у великому місті". Також він прославився завдяки ролі Моззі в телесазі "Білий комірець".

[ + – ] Весілля Стенфорда Блетча в сиквелі фільму "Секс у великому місті"

У серіалі "Секс у великому місті" Гарсон спочатку з'явився як другорядний персонаж, проте потім він настільки полюбився глядачам, що йому дали більше екранного часу. У фільмі-сиквелі до серіалу його герой одружився з колишнім суперником Ентоні Марентіно.

[ + – ] Стенфорд Блетч і Ентоні Марентіно Фото: Скриншот

Гарсон повернувся до ролі Стенфорда в сиквелі культового серіалу "І просто так ...", який повинен вийти на телеканалі HBO Max у кінці цього року. Востаннє його бачили на зйомках у Нью-Йорку разом з провідними актрисами ще 24 липня.

Після оголошення про його смерть, селебріті, яким пощастило працювати з Гарсоном, стали публікувати слова співчуття.

"Це дуже сумно, що ми втратили Віллі Гарсона. Ми всі любили його і любили з ним працювати", — написала Синтія Ніксон, виконавиця ролі Міранди в серіалі.

Творець "Сексу у великому місті" Даррен Стар написав, що Гарсон був "милим і кумедним. З великим і щедрим серцем".

[ + – ] Віллі Гарсон і Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Гарсон народився і виріс у Нью-Джерсі, вивчав акторську майстерність у Весліанському університеті й отримав ступінь магістра витончених мистецтв в Єльській школі драми. Він виступав на сцені і знявся в 170 фільмах і серіалах. Він не був одружений, а у 2009 році усиновив семирічного хлопчика на ім'я Нейтан.