Творці сиквела "Сексу і міста" пояснили, куди поділася Саманта Джонс

Виявилося, що найпопулярніша героїня серіалу переїхала до Лондона.

Коли почалися зйомки серіалу "І просто так", сиквела культового "Сексу і міста", то Саманти Джонс, яку грала Кім Кеттролл, у ньому не було. Ходили чутки, що сценаристи її "вбили", але все виявилося не таке трагічно. Про це пише Daily Mail.

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Виявилося, що Саманта Джонс покинула Нью-Йорк і переїхала до Лондона. У фільмах-сиквелах вона вже виїжджала з Нью-Йорка, але не покидала межі США – вона мешкала в Лос-Анджелесі.

"Глядачі дізнаються, що вона процвітає в Англії, навіть незважаючи на те, що вона посварилася з Керрі", — повідомило джерело зі знімального майданчика.

[ + – ] Кадр із серіалу "І просто так" Фото: Getty Images

Якоюсь мірою це рішення сценаристів перегукується з реальністю, адже актриса Кім Кеттролл посварилася з Сарою Джесікою Паркер. Актриси, які зображали на майданчику найкращих подруг, у житті практично не спілкувалися, а також були незадоволені своїми гонорарами.

[ + – ] Кадр із серіалу "Секс і місто" Фото: Скриншот

Тож у серіалі "І просто так" Кім категорично відмовилася зніматися, хоча її запрошували багато разів, а режисер навіть зазначав, що "їхні двері завжди відчинені". Шанувальники побоювалися, що сценаристи в результаті позбудуться Саманти, "вбивши" її, але, судячи з чуток, вони виявилися менш кровожерливими.

"Ми не могли дозволити Саманті блукати Нью-Йорком, тож її персонаж живе в Лондоні та процвітає. Це був ідеальний спосіб зберегти їй життя та пояснити її відсутність", — зазначило джерело.

Інсайдери також повідомили, що наприкінці сезону Керрі, героїня Сари Джесіки Паркер, "протягне Саманті оливкову гілку" та спробує з нею помиритися.

[ + – ] Кадр із фільму "Секс і місто" Фото: Скриншот

Хоч Кім Кеттролл і відмовилася від зйомок і зараз зайнята іншими проектами, але творці серіалу не втрачають надії повернути її в серіал.

"Ми дуже сподіваємося, що на той час, коли ми почнемо знімати другий сезон, Кім приєднається до шоу, а Саманта Джонс зможе тріумфально повернутися у Велике яблуко. Ми дуже хочемо повернути Кім, її дуже не вистачало. Ми розуміємо, чому вона відмовилася та що відчуває, але ми дуже хочемо, щоб вона повернулася в майбутніх сезонах", — повідомили творці "І просто так".

Раніше Фокус з'ясовував, що відомо про новий серіал із усесвіту "Сексу і міста". А вже в процесі зйомок з'ясувалося, що помер актор, який виконує роль одного з найпопулярніших персонажів, – Віллі Гарсон, який у серіалі грав роль друга Керрі – Стенфорда Блетча.