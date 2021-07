Секс у 50. Що вже відомо про новий серіал "Секс у великому місті"

Ми зібрали все, що вже відомо про перезапуск культового проекту.

10-серійний серіал HBO Max під назвою And Just Like That розповість історії трьох із чотирьох головних героїнь оригінального шоу — Керрі, Міранди та Шарлоти, яких грають Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Проект покаже життя улюблених персонажів "про життя і дружбу у віці за 50". Як повідомлялося раніше, Кім Кетролл не повернеться в ролі Саманти, уточнює Harperʼs Bazaar.

"Секс у великому місті" став одним із флагманських шоу HBO ще в 1998 році, залишивши незгладимий слід у сучасній поп-культурі (й у нашому гардеробі) і визначивши епоху, коли група розумних та успішних жінок у віці "30+" відверто розповідала про секс і стосунки.

Протягом шести сезонів і двох фільмів дружба культового квартету витримала серйозні випробування, діагноз раку грудей, тимчасові любовні інтриги Керрі та Біга, дерматологічні катастрофи, розлучення і радісні мальовничі розповіді Саманти про її сексуальні контакти за пізнім сніданком.

Ми навіть дізналися справжнє імʼя Біга — Джон!

Створена Дарреном Старом і заснована на однойменній колонці Кендіс Бушнелл, драма також стала своєрідним любовним "листом із Нью-Йорка" з яскравими кадрами жвавого міського пейзажу. А ще була приголомшлива квартира Керрі зі стабільною орендною платою — враховуючи знамениту гардеробну, повну дизайнерських знахідок.

Отже, готуючись до наступної глави "Сексу у великому місті", ми ділимося тим, що знаємо вже про новий проект.

Хто буде в новому серіалі "Секс у великому місті"?

Троє з чотирьох головних героїнь почали зніматися в реюніон-проекті в Нью-Йорку: SJP повернулася до ролі Керрі, Синтія Ніксон — до ролі Міранди і Крістін Девіс знову стала Шарлотою.

Ми всі памʼятаємо, Сару Джессіку Паркер у кадрах на знаменитих сходинках квартири Керрі, де відбулося багато памʼятних моментів з оригінального серіалу. А також, бачимо, що творці оновленого проекту не відступили від улюбленого образу Керрі Бредшоу, вона знову схожа на себе — і все на тих же сходинках.

На іншому кадрі Паркер була помічена фотографами в білій сукні зі складками і дитячому рожевому пальто. Крістін Девіс (Шарлота) також була помічена на зйомках у місті з новим пухнастим улюбленцем. В оригінальному серіалі Шарлота заводить собаку породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль на імʼя Елізабет Тейлор. На нових кадрах видно, як вона вигулює іншу собаку, але невідомо, чи це її вихованець.

Синтія Ніксон також була помічена в зйомках сцен зі своєю партнеркою по фільму Сарою Джессікою Паркер. Одягнена вона була в класичний костюм Міранди у вигляді шикарних брюк на замовлення та ефектної сорочки.

У квітні 2021 року Джон Корбетт, який грає колишнього коханого Керрі Ейдана Шоу, підтвердив, що повернеться в "кілька епізодів".

"Я збираюся зробити шоу", — сказав він тоді, назвавши роботу над своєю роллю "дуже захопливою". Поява Корбетта в шоу викликає додаткові питання про те, хто буде основним любовним інтересом героїні Керрі, особливо після того, як у лютому зʼявилися повідомлення про те, що Кріс Нот (містер Біг) не фігуруватиме в новому серіалі. Однак, із тих пір Кріс Нот заявив, що "все змінюється, враховуючи інформацію в таблоїдах".

Отже… Містер Біг, якого грає Кріс Нот, все ж повернеться на наші екрани. Після місяців гостроцікавого очікування Deadline підтвердив новину про його повернення.

"Хіба ми могли створити нову главу історії "Сексу у великому місті" без нашого містера Біга?" — сказав виконавчий продюсер Кінг, пояснивши, що Нот дійсно "якийсь час вів переговори".

Є інформація, що Девід Ейгенберг, який грає Стіва Бреді, теж повернеться.

"Вони подзвонили мені, — сказав Ейгенберг, додавши, що він "майже впевнений", що буде у відродженні шоу. А ось про те, чи повернеться Еван Гендлер до своєї ролі чоловіка Шарлоти Гаррі Голденблатта, новин поки немає.

Зі свого боку, Кім Кетролл не гратиме свою роль неповторної PR-менеджерки Саманти Джонс, і малоймовірно, що цю роль довірять іншій акторці, незважаючи на те, що Кетролл раніше пропонувала, щоб "Саманту зробили афроамериканкою або іспаномовною".

За словами головного контент-менеджера каналу HBO Кейсі Блойса, в сценарії відсутність Саманти буде обіграна як частина сюжетної лінії, щоб показати, як дружба може розвиватися з роками.

"Ми не намагаємося переробити "Секс у великому місті". І не намагаємося сказати, що улюблені персонажі спочатку переживають свої 30", — сказав Блойс ET Canada. "Це історія про жінок у віці 50 років, і їм доводиться переживати всі ті речі, з якими люди мають справу в свої 50".