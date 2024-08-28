"Втратив усі гроші": мільярдер Джон Фолі розповів, як "Секс і місто" нашкодив його бізнесу

Бізнесмен із розряду мільярдерів дуже швидко перейшов у розряд мільйонерів. Фолі був змушений скоротити свої власні витрати, зокрема продати свій розкішний маєток.

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Колишній генеральний директор Peloton, американської компанії з виробництва спортивного обладнання та контенту до нього, колишній мільярдер Джон Фолі зізнався, що "втратив усі свої гроші" і був змушений продати своє майно. Не останню роль у його фінансовому краху зіграв перезапуск серіалу "Секс у великому місті". Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю New York Post.

Поки американці були замкнені вдома під час карантину через COVID, велосипеди Peloton стали предметом розкоші. Продажі зросли на 250 відсотків у першому кварталі 2020 року, а акції компанії підскочили на 400 відсотків протягом того ж року. Однак з ослабленням заходів ізоляції Peloton впав у немилість, втративши при цьому більшу частину статків свого колишнього засновника-мільярдера.

А потім 2021 року стався приголомшливий інцидент під час перезапуску "Сексу у великому місті", через який акції компанії ще більше впали. У першому епізоді популярного серіалу під назвою "І просто так" була сюжетна лінія, в якій в одного з головних героїв, Містера Біга, трапляється серцевий напад під час їзди на Peloton.

"Ми виходили з Covid. Акції падали. І тут трапляється містер Біг... це було жорстоко", — згадує Фолі. Тоді Фолі став публічним цапом-відбувайлом.

"Я втратив усі свої гроші. Мені довелося продати майже все у своєму житті. Знаєте, в якийсь момент у мене було багато грошей на папері", — поскаржився Джон Фолі, який став співзасновником Peloton у 2012 році. "На жаль, насправді в банку їх немає", — пояснив він.

На піку популярності Peloton статки Фоулі становили 1,9 млрд доларів, але до моменту його відходу з посади генерального директора в лютому 2022 року скоротилися до $225 млн. До листопада 2021 року Фолі позбувся статусу мільярдера, але перед Різдвом того ж року справи пішли ще гірше. "Ми дійсно думали, що робимо щось особливе для світу. Ми дійсно дбали про наших співробітників. Ми дбали про наших акціонерів. І раптом нас просто почали тролити... все завалилося", — сказав він.

Цього літа компанія Peloton звільнила ще 400 співробітників і продовжила закривати свої стаціонарні магазини в спробі скоротити витрати. Фолі був змушений скоротити свої власні витрати, зокрема продати свій маєток на набережній Іст-Гемптона вартістю 55 мільйонів доларів.

"Моя сім'я сприйняла це добре, — розповів 53-річний чоловік виданню Post. — Моя дружина мене дуже підтримує. Моїм дітям, ймовірно, це піде на користь, якщо ми будемо реалістами".

Джон відкрив нове підприємство — компанію з виробництва килимів Ernesta, яка, як він сподівається, поверне йому колишню славу. "Я старанно працюю, щоб знову спробувати заробити гроші... тому що у мене їх залишилося не так вже й багато. Тому я голодний і скромний", — пожартував він.

Нагадаємо, 16 травня Фокус писав про те, що головних акторів серіалу "Секс у великому місті" запідозрили в романі під час зйомок.