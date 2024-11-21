Другого багатія Індії у США звинуватили в хабарі у 265 мільйонів доларів

Індійський магнат Гаутам Адані володіє статками в 69 мільярдів доларів. А тепер видано ордери на арешт самого Гаутама і його племінника.

Прокуратура США висунула обвинувачення індійському мільярдеру Гаутаму Адані у його ймовірній причетності до схеми підкупу індійських чиновників на суму 265 мільйонів доларів, унаслідок чого його конгломерат удруге за два роки занурився в глибоку кризу. Адані є другою найбожественнішою людиною Індії. Перше місце посідає Мукеш Амбані, чий син і спадкоємець нещодавно зіграв розкішне весілля. Про це пише Reuters.

Проти Адані, одного з найбагатших людей світу, а також ще сімох обвинувачених було висунуто численні звинувачення в шахрайстві, що, за словами влади США, стосується фірми, зареєстрованої в Нью-Йорку, та яке зачепило американських інвесторів.

Звинувачення були пред'явлені після того, як торік Adani Group зіткнулася з серйозними проблемами, коли компанія Hindenburg Research, що веде короткі продажі, опублікувала звіт, в якому звинуватила її в неправомірному використанні офшорних податкових притулків. Проте компанія це заперечувала.

Акції та облігації компаній Adani впали в четвер, а Adani Green Energy (ADNA.NS), яка опинилася в центрі звинувачень, також скасувала продаж облігацій, номінованих у доларах США, на суму 600 мільйонів доларів.

У США було видано ордери на арешт Адані та його племінника Сагара, прокурори планують передати ці ордери іноземним правоохоронним органам, як свідчать судові записи. Сагар є виконавчим директором Adani Green і наразі курирує її "стратегічні та фінансові питання".

Adani Group заявила у своїй заяві, що звинувачення "безпідставні і відкидаються", додавши, що компанія буде використовувати "всі можливі правові засоби".

Федеральні прокурори США заявили, що обвинувачені погодилися давати хабарі індійським урядовцям, щоб отримати контракти на постачання електроенергії, що, як очікується, принесуть 2 мільярди доларів прибутку за 20 років, а також реалізувати найбільший в Індії проєкт сонячної електростанції.

Вони також заявили, що Адані та ще один керівник Adani Green Energy, колишній генеральний директор Вніт Джаайн, залучили понад 3 мільярди доларів у вигляді позик і облігацій, приховуючи свою корупційну діяльність від кредиторів та інвесторів.

Гаутам Адані та його сім'я Фото: News18 India

Всі троє були звинувачені в шахрайстві з цінними паперами, змові з метою шахрайства з цінними паперами і змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку. Адані також були звинувачені в паралельній цивільній справі Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Дебопріо Мулік, адвокат у кримінальних справах із Нью-Делі, заявив, що очікує, що Adani Group домагатиметься скасування обвинувального висновку.

"Оскільки було видано ордер на арешт, владі США доведеться звернутися до індійського уряду через індійське посольство, щоб отримати такий ордер в Індії", — додав він. В Індії та США є договір про екстрадицію.

Політичні опоненти звинуватили адміністрацію прем'єр-міністра Нарендри Моді у фаворитизмі щодо Адані під час ухвалення урядових рішень. Моді й Адані, обидва із західного штату Гуджарат, заперечували неналежну поведінку.

Кримінальні звинувачення, висунуті прокуратурою США у Східному окрузі Нью-Йорка, показали, що деякі змовники приватно називали Гаутама Адані кодовими іменами "Numero uno" та "велика людина", тоді як Сагар Адані імовірно використовував свій мобільний телефон для відстеження подробиць про хабарі.

Жоден з обвинувачених не перебуває під вартою, заявив представник прокурора США Бреона Піса в Брукліні. Передбачається, що Гаутам Адані перебуває в Індії.

Статки Гаутама Адані оцінюють у $69,8 млрд за версією журналу Forbes, що робить його другою найбагатшою людиною в Індії після Мукеша Амбані. Він є одним із небагатьох мільярдерів, яких офіційно обвинувачують у Сполучених Штатах у скоєнні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Мукеша Амбані, який зберігає статус "найбагатшої" людини Індії. Він влаштував своєму синові Ананту розкішне весілля, яке тривало кілька місяців, і знаменитий величезним хмарочосом у Мумбаї, який займає його сім'я.