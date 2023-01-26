Третю найбагатшу людину у світі звинувачують у "найбільшій афері в історії корпорацій"

Гаутама Адані, чиї статки оцінюються в 125 мільярдів доларів, звинувачують у відмиванні грошей, корупції та розкраданнях грошей платників податків.

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Третю найбагатшу людину у світі, Гаутама Адані, голову індійської Adani Group звинуватили у відмиванні грошей, корупції і розкраданні грошей платників податків. Дворічне розслідування показало, що Адані та його "помічники" перетасовували гроші, щоб маніпулювати акціями та приховувати борги. Про це пише Daily Mail.

Адані відкинув звинувачення, які, за його словами, спрямовані на те, щоб підірвати його авторитет.

Американський інвестор Hindenburg Research, який розпочав короткий продаж конгломерату Adani Group через облігації, провів дворічне розслідування щодо голови Гаутама Адані, статки якого становлять 125 мільярдів доларів.

Hindenburg Research опублікувала 100-сторінковий звіт, в якому стверджується, що Adani Group "провертає найбільшу аферу в корпоративній історії".

Фірма стверджує, що Адані та його родина контролювали мережу офшорних підставних рахунків, які використовувалися для корупції, відмивання грошей і крадіжки коштів платників податків, одночасно викачуючи гроші з компаній, якими вони володіли.

У дослідженні Hindenburg Research стверджується, що Adani Group, один із трьох найбільших промислових конгломератів Індії, замішаний у масових і "нахабних" махінаціях із цінними паперами, а також шахрайстві з бухгалтерським обліком.

"Ми виявили 38 підставних осіб на Маврикії, контрольованих Вінодом Адані або близькими йому людьми. Ми виявили організації, які також таємно контролюються Вінодом Адані на Кіпрі, в ОАЕ, Сінгапурі та на кількох Карибських островах", — йдеться у звіті. Вінод Адані — це старший брат Гаутама та його діловий партнер.

Adani Group негайно спростувала звинувачення та висловила шок щодо звинувачень, які коштували компанії 12 мільярдів доларів ринкової вартості, а її флагманська фірма Adani Enterprises упала майже на 4 відсотки у середу.

У 100-сторінковому звіті стверджується, що Адані, його родина та близькі соратники перетасовували гроші, щоб маніпулювати акціями та приховувати борги. Адані є одним із найвпливовіших людей в Індії і залишається близьким союзником прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Передбачуване відмивання грошей не тільки дозволяє конгломерату маніпулювати акціями, але також дозволяє його компаніям "підтримувати видимість фінансового благополуччя і платоспроможності", незважаючи на їхні борги, йдеться у звіті.

60-річний Гаутам Адані є головою Adani Group. Починав він як скромний сортувальник алмазів у Мумбаї наприкінці 1970-х років, а в 1981 році він перейшов на роботу в пластиковий бізнес свого брата.

Цікаво, але поки Ілон Маск втрачав та отримував свій статус найбагатшої людини світу в грудні минулого року, Адані зберігав свій статус третьої найбагатшої людини світу.