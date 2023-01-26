Третьего самого богатого человека в мире обвиняют в "крупнейшей афере в истории корпораций"

Гаутама Адани, чье состояние оценивается в 125 миллиардов долларов, обвиняют в отмывании денег, коррупции и хищениях денег налогоплательщиков.

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Третьего самого богатого человека в мире, Гаутама Адани, главу индийской Adani Group обвинили в отмывании денег, коррупции и хищениях денег налогоплательщиков. Двухлетнее расследование показало, что Адани и его "помощники" перетасовывали деньги, чтобы манипулировать акциями и скрывать долги. Об этом пишет Daily Mail.

Адани отверг обвинения, которые, по его словам, были направлены на то, чтобы подорвать его авторитет.

Американский инвестор Hindenburg Research, который начал короткие продажи конгломерата Adani Group через облигации, провел двухлетнее расследование в отношении главы Гаутама Адани, состояние которого составляет 125 миллиардов долларов.

Hindenburg Research опубликовала 100-страничный отчет, в котором утверждается, что Adani Group "проворачивает крупнейшую аферу в корпоративной истории".

Фирма утверждает, что Адани и его семья контролировали сеть офшорных подставных счетов, которые использовались для коррупции, отмывания денег и кражи средств налогоплательщиков, одновременно выкачивая деньги из компаний, которыми они владели.

В исследовании Hindenburg Research утверждается, что Adani Group, один из трех крупнейших промышленных конгломератов Индии, замешан в массовых и "наглых" махинациях с ценными бумагами, а также мошенничестве с бухгалтерским учетом.

"Мы выявили 38 подставных лиц на Маврикии, контролируемых Винодом Адани или близкими ему людьми. Мы выявили организации, которые также тайно контролируются Винодом Адани на Кипре, в ОАЭ, Сингапуре и на нескольких Карибских островах", — говорится в отчете. Винод Адани – это старший брат Гаутама и его деловой партнер.

Adani Group немедленно опровергла обвинения и выразила шок по поводу обвинений, которые стоили компании 12 миллиардов долларов рыночной стоимости, а ее флагманская фирма Adani Enterprises упала почти на 4 процента в среду.

В 100-страничном отчете утверждается, что Адани, его семья и близкие соратники перетасовывали деньги, чтобы манипулировать акциями и скрывать долги. Адани является одним из самых влиятельных людей в Индии и остается близким союзником премьер-министра Нарендры Моди.

Предполагаемое отмывание денег не только позволяетт конгломерату манипулировать акциями, но также позволяет его компаниям "поддерживать видимость финансового благополучия и платежеспособности", несмотря на их долги, говорится в отчете.

60-летний Гаутам Адани является председателем Adani Group. Начинал он как скромный сортировщик алмазов в Мумбаи в конце 1970-х годов, а в 1981 году он перешел на работу в пластиковый бизнес своего брата.

Интересно, но пока Илон Маск терял и обретал свой статус самого богатого человека мира в декабре прошлого года, Адани сохранял свой статус третьего самого богатого человека мира.