Илон Маск на один час потерял статус богатейшего человека планеты, — СМИ

В рейтинге журнала Forbes американского бизнесмена обошел Бернар Арно — владелец бренда предметов роскоши Louis Vuitton. Это произошло после того, как Маск потратил $44 млрд на покупку соцсети Twitter.

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Американский миллиардер Илон Маск 7 декабря на некоторое время потерял статус самого богатого человека в мире. Согласно рейтингам журнала Forbes, Маск потерял титул богатейшего человека планеты после резкого падения акций Tesla на 47% и участия в финансовой сделки при покупке соцсети Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации отмечается, что Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а чистая стоимость компании Маска снизилась примерно на 70 миллиардов долларов с тех пор, как в апреле он сделал ставку на покупку Twitter.

В результате мировое лидерство в гонке самых состоятельных людей планеты ненадолго захватил глава материнской компании LVMH Бернар Арно, владеющей брендом предметов роскоши Louis Vuitton. Согласно приведенной информации, состояние Маска после покупки платформы Twitter за $44 млрд теперь оценивалось в 185,3 миллиарда долларов, в то время, как Арно и его семья обладала активами в пределах 185,4 миллиарда долларов.

Сообщается, что в течение часа (с 13:30 по 14:30 по Киеву) состояние Маска колебалось от 185,1 до 185,8 миллиарда долларов, в то время как в это же время состояние Арно находилось в пределах от 185,3 до 185,7 миллиарда долларов.

Тем не менее ситуация снова изменилась в пользу Маска и теперь владелец SpaceX и Twitter вновь лидирует в постоянно обновляемом рейтинге Forbes — его состояние оценивается в 184,7 миллиарда долларов. При этом ближайший его соперник, Бернар Арно, который теперь занимает вторую строчку рейтинга, отстает от Маска всего на каких-то 300 миллионов долларов. Третье место уверенно занимает индийский бизнесмен Гаутам Адани, обладая состоянием в 134,8 миллиарда долларов, а владелец Amazon и бывший лидер рейтинга Джефф Безос со своими 112 миллиардами опустился на четвертую строчку.

Напомним, Илон Маск 27 октября завершил сделку на $44 млрд по покупке социальной сети Twitter. После заключение сделки новый владелец платформы уволил несколько топ-менеджеров Twitter, включая генерального директора Парага Агравала.

На первое место в списке самых богатых людей Илон Маск попал в сентябре 2021 года. Лидерство ему обеспечил рост стоимости акций компании Tesla, благодаря чему на то время его состояние оценивалось в 200 миллиардов долларов.