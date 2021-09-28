Илон Маск возглавил список самых богатых людей планеты по версии Forbes

Согласно рейтингу, предприниматель обогнал своих ближайших конкурентов Джеффа Безоса и Бернара Арно, имея состояние свыше $200 миллиардов.

Основатель Tesla и SpaceX, изобретатель, бизнесмен и филантроп Илон Маск снова стал первым в рейтинге самых богатых людей мира. По данным Forbse его состояние впервые превысило 200 млрд долларов.

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Лидерство в списке самых состоятельных людей Маску обеспечили акции Tesla, которые выросли за последнее время на 2,2% и стоят 791,36 долларов США, что являться самым высоким показателем с февраля этого года. В результате Маск стал богаче на 3.8 млрд долларов, обогнав при этом своих ближайших конкурентов — космического соперника Джеффа Безоса и бизнесмена Бернара Арно.

Сейчас Илон Маск стал даже богаче, чем в январе этого года, когда Tesla находилась на пике популярности. Как сообщает издание, состояние миллиардера зависит во многом от его доли владением Tesla и SpaceX — на конец дня в понедельник стоимость Tesla составила более 792 млрд долларов, а SpaceX оценивается в 74 млрд долларов.

Однако Маск продолжает жить довольно скромно. После того как в прошлом году Маск пообещал, что избавится почти от всего своего личного имущества, включая шесть особняков, сейчас он владеет одним домом и считает своим основным местом жительства съемную квартиру площадью 400 квадратных футов.

"Я живу в доме за $50 000 в Бока-Чика, где находится наш космодром Starbase. Я арендую его у SpaceX. И это здорово. Единственный дом, которым я владею, — это дом для мероприятий в районе залива", — сообщил в июне Маск.

Ранее сообщалось, что Илон Маск расстался с певицей Граймс (настоящее имя Клэр Элиз Буше) после трех лет отношений. Главной причиной разрыва Маск назвал жизнь в разных городах.

Также миллиардер высказал готовность инвестирования в экономику Китая, похвалив при этом темпы экономического роста страны.