Илон Маск расстался с певицей Граймс после трех лет отношений

По словам миллиардера, они с подругой сохранили хорошие отношения и продолжат вместе воспитывать годовалого сына.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о разрыве с певицей Граймс (настоящее имя Клэр Элиз Буше) после трех лет отношений, сообщает Page Six.

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"Мы наполовину разделены, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", – цитирует таблоид миллиардера.

Главной причиной разрыва Маск назвал жизнь в разных городах:

"Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в основном в Техасе или путешествовал за границу, а ее работа почти вся в Лос-Анджелесе. Сейчас она живет со мной, а малыш Икс в соседней комнате".

Последний раз пару видели вместе на Met Gala. При этом Граймс приехала одна, а с Маском встретилась уже на мероприятии. После бала Илон устроил эксклюзивную афтепати с Граймс в клубе Zero Bond.

[ + – ] Граймс на Met Gala 2021

О том, что инженер и певица встречаются, стало известно еще в 2018 году. В мае 2020 года у них родился сын, которого назвали необычным именем X Æ A-XII (имя произносится как Икс Эш Эй Твелв). Однако в повседневной жизни его зовут Икс.

По словам Граймс, ребенок никогда не называет ее "мамой" и вдохновил ее на новые творческие способности.

"Я думаю, что рождение ребенка стало для меня большим художественным перерождением. Мне странно говорить о том, что я мать. Икс говорит Клэр, но он не говорит "мама"… Может быть, он чувствует мое отвращение к слову "мама", – признавалась артистка.

Маск переехал в Техас в декабре 2020 года, а до этого, летом, Фонд Маска официально консолидировал свою штаб-квартиру в Остине – городе, где находится завод Tesla.

Бизнесмен также немало времени проводит в Бока-Чика, на юго-восточном побережье штата, где расположен космодром SpaceX.

До Граймс, с которой так и не узаконил отношения, Илон был женат трижды. 16 лет он провел в браке с Джастин Уилсон, родившей ему пятерых сыновей, причем это были близнецы и тройняшки. Второй женой два раза становилась актриса из фильма "Мир Дикого Запада" Талула Райли, с которой миллиардер окончательно развелся в 2016-м.

Ранее Граймс всячески поддерживала Маска и даже убеждала всех, что готова переселиться на Марс и умереть там. Сам же Илон продал почти всю свою элитную недвижимость, обосновавшись в крохотном домике.