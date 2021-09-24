Ілон Маск розлучився зі співачкою Ґраймз після трьох років стосунків

За словами мільярдера, вони з подругою зберегли хороші стосунки і продовжать разом виховувати однорічного сина.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск оголосив про розрив зі співачкою Ґраймз (справжнє ім'я Клер Еліз Буше) після трьох років стосунків, повідомляє Page Six.

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"Ми наполовину розділені, але все одно любимо одне одного, часто бачимося і перебуваємо в чудових стосунках", — цитує таблоїд мільярдера.

Головною причиною розриву Маск назвав життя в різних містах:

"Моя робота в SpaceX і Tesla вимагає, щоб я був здебільшого в Техасі або подорожував за кордон, а її робота майже вся в Лос-Анджелесі. Зараз вона живе зі мною, а малюк Ікс у сусідній кімнаті".

Востаннє пару бачили разом на Met Gala. При цьому Ґраймз приїхала одна, а з Маском зустрілася вже на заході. Після балу Ілон влаштував ексклюзивну афтепаті з Ґраймз у клубі Zero Bond.

[ + – ] Граймс на Met Gala 2021

Про те, що інженер і співачка зустрічаються, стало відомо ще в 2018 році. У травні 2020 року в них народився син, якого назвали незвичайним ім'ям X Æ A-XII (ім'я вимовляється як Ікс Еш Ей Твелв). Однак у повсякденному житті його називають Ікс.

За словами Ґраймз, дитина ніколи не називає її "мамою" і надихнула її на нові творчі здібності.

"Я думаю, що народження дитини стало для мене великим художнім переродженням. Мені дивно говорити про те, що я мати. Ікс каже Клер, але він не говорить "мама"… Можливо, він відчуває моя відразу до слова "мама", — зізнавалася артистка.

Маск переїхав у Техас у грудні 2020 року, а до цього, влітку, Фонд Маска офіційно консолідував свою штаб-квартиру в Остіні — місті, де знаходиться завод Tesla.

Бізнесмен також чимало часу проводить в Бока-Чика, на південно-східному узбережжі штату, де розташований космодром SpaceX.

До Ґраймз, з якою так і не узаконив стосунки, Ілон був одружений тричі. 16 років він провів у шлюбі з Джастін Вілсон, яка народила йому п'ятьох синів, причому це були близнюки і трійнята. Другою дружиною двічі ставала акторка з фільму "Світ Дикого Заходу" Талула Райлі, з якою мільярдер остаточно розлучився в 2016-му.

Раніше Ґраймз всіляко підтримувала Маска і навіть переконувала всіх, що готова переселитися на Марс і померти там. Сам же Ілон продав майже всю свою елітну нерухомість, влаштувавшись у крихітному будиночку.