Ілон Маск розлучився зі співачкою Ґраймз після трьох років стосунків
За словами мільярдера, вони з подругою зберегли хороші стосунки і продовжать разом виховувати однорічного сина.
Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск оголосив про розрив зі співачкою Ґраймз (справжнє ім'я Клер Еліз Буше) після трьох років стосунків, повідомляє Page Six.
"Ми наполовину розділені, але все одно любимо одне одного, часто бачимося і перебуваємо в чудових стосунках", — цитує таблоїд мільярдера.
Головною причиною розриву Маск назвав життя в різних містах:
"Моя робота в SpaceX і Tesla вимагає, щоб я був здебільшого в Техасі або подорожував за кордон, а її робота майже вся в Лос-Анджелесі. Зараз вона живе зі мною, а малюк Ікс у сусідній кімнаті".
Востаннє пару бачили разом на Met Gala. При цьому Ґраймз приїхала одна, а з Маском зустрілася вже на заході. Після балу Ілон влаштував ексклюзивну афтепаті з Ґраймз у клубі Zero Bond.
Про те, що інженер і співачка зустрічаються, стало відомо ще в 2018 році. У травні 2020 року в них народився син, якого назвали незвичайним ім'ям X Æ A-XII (ім'я вимовляється як Ікс Еш Ей Твелв). Однак у повсякденному житті його називають Ікс.
За словами Ґраймз, дитина ніколи не називає її "мамою" і надихнула її на нові творчі здібності.
"Я думаю, що народження дитини стало для мене великим художнім переродженням. Мені дивно говорити про те, що я мати. Ікс каже Клер, але він не говорить "мама"… Можливо, він відчуває моя відразу до слова "мама", — зізнавалася артистка.
Маск переїхав у Техас у грудні 2020 року, а до цього, влітку, Фонд Маска офіційно консолідував свою штаб-квартиру в Остіні — місті, де знаходиться завод Tesla.
Бізнесмен також чимало часу проводить в Бока-Чика, на південно-східному узбережжі штату, де розташований космодром SpaceX.
До Ґраймз, з якою так і не узаконив стосунки, Ілон був одружений тричі. 16 років він провів у шлюбі з Джастін Вілсон, яка народила йому п'ятьох синів, причому це були близнюки і трійнята. Другою дружиною двічі ставала акторка з фільму "Світ Дикого Заходу" Талула Райлі, з якою мільярдер остаточно розлучився в 2016-му.
Раніше Ґраймз всіляко підтримувала Маска і навіть переконувала всіх, що готова переселитися на Марс і померти там. Сам же Ілон продав майже всю свою елітну нерухомість, влаштувавшись у крихітному будиночку.