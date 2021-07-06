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Маленький, але крутий будиночок: де живе Ілон Маск після того, як продав всю свою "земну нерухомість"

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Ілон Маск, SpaceX, Boxabl, будинок
Фото: SpaceX

Виявилося, що один з найбагатших у світі людей проживає в крихітному збірному будиночку за 50 тисяч доларів.

Ілон Маск ще кілька років тому заявив, що збирається продати всю свою нерухомість на Землі, тому що вона "тягне його вниз", а він хоче присвятити себе Марсу. Нещодавно він позбувся свого останнього земного притулку — особняка в Бель-Ейр, передмісті Лос-Анджелеса: особняк за 37 мільйонів виставлений на продаж. І тепер проживає в крихітному збірному будинку площею 375 квадратних футів (35 квадратних метрів), який він орендує у SpaceX на Boca Chica Starbase. У Мережі нарешті зʼявилися знімки будинку, де живе мільярдер і винахідник. Про це пише Teslarati.

Коштує збірний будинок Casita, розроблений компанією Boxabl всього 50 тисяч доларів, але він "досить крутий і місткий", заявляють виробники. Коштує будиночок, до слова, менше, ніж базова Tesla Model S.

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Будинок Маска зсередини

Судячи по знімках і відео в Мережі, Маску там справді має бути затишно — в будиночку поміщається все необхідне: двоспальне ліжко, кухня, зона відпочинку з телевізором і санвузол з душовою кабіною.

"Мій будинок — це житло за 50 тисяч доларів в Бока-Чіка на стартовому майданчику, який я орендую у SpaceX. Але він досить крутий", — описав свій прихисток Маск і зазначив, що якщо йому потрібне місце для проведення зустрічей і заходів, то у нього є "будівля в районі затоки".

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Будиночок Маска, який прибув на стартовий майданчик Бока-Чіка
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План будинку Маска

У компанії Boxabl не підтвердили прямо, що Маск живе в їх збірному будинку, але у листопаді повідомили, що створили модель Casita для "високопоставленого" і "цілком таємного" клієнта в Бока-Чіка.

Компанія Boxabl була заснована в Лас-Вегасі у 2017 році і виробляє збірні будинки, які можна доставити в будь-яку точку США буквально на автомобільному причепі.

"Я продаю майже все матеріальне майно. І не володітиму будинками", — повідомив Маск у травні 2020 року. І в червні виставив на продаж свій останній особняк у Каліфорнії за 37 мільйонів доларів.